Чингиз Алиев подавлен, судьба нанесла ему сильный удар, который молодой человек никак не ожидал. Во всяком случае в том виде и масштабе, с которым этот удар обрушился на его семью. Представьте себе, человека в одночасье лишили не только работы, но и двухгодового стажа, а также компенсации, которая полагается в таких случаях. Правда, администрация по-своему позаботилась о том, чтобы выставить себя в роли невинной овечки, но все ее грехи, граничащие с обычным криминалом, видны, что называется, невооруженным глазом.

Сидит Чингиз в приемной haqqin.az вместе с супругой, которая не отпускает его одного в эти трудные для мужа дни, и с трудом рассказывает свою короткую, но печальную историю. Когда в декабре 2014 года удалось устроиться на работу в ООО Caspian Catering Service, радости его не было предела. Заработок обещали неплохой, по всем расчетам, на двоих детей, один из которых серьезно болен, должно было хватить. И пусть работа была тяжелой, ему было не до раздумий.

Да, работа для здорового мужика на судне в должности с мудреным названием «стюард»,как-то не очень престижна. Выполнять приходилось самую грязную работу на корабле. В функции стюарда входит наведение порядки и чистоты в столовой, на кухне, в каютах и санузлах, коридорах, смена и стирка белья, уборка мусора и т.д. А требования предъявлялись самые жесткие. Обслуживать-то приходилось работников компании Eni Saipem, являющейся одним из субподрядчиков BP Azerbaijan, работу которых тоже нельзя назвать легкой. Эта иностранная компания не первый год занимается укладкой трубопроводов в рамках проекта «Шахдениз». Понимая ответственность их труда, обслуживающий персонал судов, на которых приходилось работать Чингизу, старался всячески способствовать нормальному питанию и отдыху монтажников, крановщиков, сварщиков…

Все это настолько увлекло Чингиза, что он как-то упустил одну такую мелочь, как оформление трудового договора. Правда, спустя год с небольшим с ним заключили-таки такое соглашение, но сроком всего на три месяца. Так все и оформили и в отделе кадров, лишив человека м двухгодичного трудового стажа. А до этого и после истечения трех месяцев руководство компании о трудовом соглашении и не заикалось. Сам же стюард посчитал, что неудобно как-то напоминать об этом своему начальству, да и конфликтовать особо не хотелось – можно было легко лишиться работы, которую ему терять было просто нельзя. А пытающимся качать свои права здесь просто указывали на дверь. И это еще в лучшем случае.

Но начальство, видимо, не учло такую малость, как «книжка моряка», которая выдается каждому, кто вступает на борт любого судна с целью работы. И пусть сервисная компания не думает, что она так же легко может провести общественность, как это сделала с людьми более покладистыми, не умеющими постоять за себя. Именно за счет таких простых людей, которых даже не пускают в кабинеты высокого начальства, наживают свои грязные миллионы руководители компаний.

А Чингиз тем временем работал не покладая рук. Приходилось по 28 дней пропадать в море, а дома отдыхать лишь по 10-14 дней, хотя вначале обещали лишь полмесяца работы на море. Но с этим условием пришлось согласиться, так же работал и другой персонал. В некоторой степени это всех даже устраивало.

За каждый день работы в море Чингиз получал 33 маната, а за пребывание дома лишь по 10 манатов за сутки. Правда, деньги эти тоже выдавались не обычном способом, а в конвертах. Причину такой оплаты труда наш стюард понял при оформлении единственного трудового соглашения сроком на три месяца за два с лишним года непрерывной работы.

В этом документе черным по белому написано, что должностной оклад его составляет всего 250 манатов в месяц. А с учетом тяжелых условий работы ему начисляли еще 20%. Таким образом, по документу выходило, что стюард должен получать 300 манатов в месяц, а с вычетом налогов эта сумма должна быть значительно меньше. Но это ведь курам на смех!... Кто сегодня будет работать месяц в море от зари до поздней ночи за какие-то 250 манатов? Потому-то, видимо, руководство компании и идет на такой подлог финансовой документации: пишут одну сумму, а выдают на руки в 3-4 раза больше. А ведь таких как Чингиз в компании сотни, какая же сумма крутится в черной бухгалтерии ООО Caspian Catering Service, сколько денег утаивается здесь от налогов?

Этот вопрос должен бы заинтересовать соответствующие госструктуры, в том числе и правоохранительные. Но Чингиза сегодня волнует и другой вопрос. Когда примерно месяц назад его срочно вызвали в головной офис и сообщили, что он попал под сокращение, стюард подумал, что хоть расчет получит приличный.

Ведь за два с лишним года работы он так и не побывал в отпуске, да и компенсация какая-то полагается. Но его вновь кинули, и опять по его же оплошности – заставили написать заявление об увольнении по собственному желанию. И выдали ему на руки всего 175 манатов – именно во столько оценило начальствао его усердие и податливость. Но Чингиз оказался не единственным потерпевшим, такая же судьба постигла примерно еще полторы сотни работников компании. Видимо, здесь настолько уверовали в свою безнаказанность, что людей пачками выкидывают на улицу, даже не задумываясь о судьбе не только своих работников, но и их семей, близких. Интересно, что бы они делали, если бы такая судьба постигла их самих?