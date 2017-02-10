 

Асад выступил против идеи Трампа по Сирии

 

Президент Сирии Башар Асад назвал абсолютно нереалистичной идею президента США Дональда Трампа о создании зон безопасности на сирийской территории. Об этом глава Арабской Республики заявил в интервью интернет-порталу Yahoo News.

В то же время Асад отметил, что все еще надеется на сотрудничество с администрацией американского президента, но только «после сближения между США и Россией».

8 февраля постпред России при ООН Виталий Чуркин назвал идею создать в Сирии зоны безопасности для решения проблемы беженцев запоздавшей.

Дипломат отметил, что на данный момент в Сирии действует режим прекращения огня и «завязывается переговорный процесс» между сирийским правительством и оппозицией, в том числе вооруженной.

Чуркин добавил, что приближается время, когда нужно поднимать вопрос о возвращении в свои дома беженцев и перемещенных лиц.

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