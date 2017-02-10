Армянская журналистка из Ханкенди: «Лапшин доигрался»

Армянская журналистка, общественный деятель, сценарист и режиссер-постановщик театра поэзии Жанна Крикорова, проживающая в Ханкенди, раскритиковала блогера Александра Лапшина за его поведение, заявив, что Армения тоже могла бы потребовать его экстрадиции.

«То, что писал Александр Лапшин, — это абсолютная бравада, — заявила Крикорова Sputnik Армения. — Мол, вот какой я мачо, как я всех обвел вокруг пальца, как я наплевал на все их правила и т.д. В Нагорном Карабахе он посещал места, которые считаются военной зоной, где нельзя ни снимать, ни даже присутствовать обычным людям. А он обо всем этом писал открыто. По сути, если бы он не написал этого, не было бы и предмета для обвинений и экстрадиции.

Ничего хорошего в адрес Карабаха Лапшин не написал. Наоборот, все его путевые заметки — это ненужные подробности о том, сколько мух в каком номере отеля и т.д. Это такое мелкое плавание, которое не стоит обсуждения. Это не журналистика, а бравирование. Он еще приводит пример, как делал то же самое на арабских территориях, куда тоже пробирался, судя по всему, нелегально. Дескать, вот такой я крутой журналист и блогер, мол, я все могу! В принципе, Лапшин доигрался. Армения тоже могла бы потребовать экстрадиции Лапшина, потому что он нарушил правила въезда в Нагорный Карабах».