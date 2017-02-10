 

Армянская журналистка из Ханкенди: «Лапшин доигрался»

Автор: Отдел информации 

Армянская журналистка, общественный деятель, сценарист и режиссер-постановщик театра поэзии Жанна Крикорова, проживающая в Ханкенди, раскритиковала блогера Александра Лапшина за его поведение, заявив, что Армения тоже могла бы потребовать его экстрадиции.

«То, что писал Александр Лапшин,  это абсолютная бравада,  заявила Крикорова Sputnik Армения.  Мол, вот какой я мачо, как я всех обвел вокруг пальца, как я наплевал на все их правила и т.д. В Нагорном Карабахе он посещал места, которые считаются военной зоной, где нельзя ни снимать, ни даже присутствовать обычным людям. А он обо всем этом писал открыто. По сути, если бы он не написал этого, не было бы и предмета для обвинений и экстрадиции.

Ничего хорошего в адрес Карабаха Лапшин не написал. Наоборот, все его путевые заметки  это ненужные подробности о том, сколько мух в каком номере отеля и т.д. Это такое мелкое плавание, которое не стоит обсуждения. Это не журналистика, а бравирование. Он еще приводит пример, как делал то же самое на арабских территориях, куда тоже пробирался, судя по всему, нелегально. Дескать, вот такой я крутой журналист и блогер, мол, я все могу! В принципе, Лапшин доигрался. Армения тоже могла бы потребовать экстрадиции Лапшина, потому что он нарушил правила въезда в Нагорный Карабах».

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