В конце января Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование, фигурантом которого стал зять Кучмы миллионер Виктор Пинчук. Ряд депутатов обратился в СБУ с предложением провести экспертизу опубликованной в конце прошлого года в известном американском издании Wall Strееt Journal статьи Пинчука. Радикалов потрясла наглость олигарха, статья которого писалась явно под диктовку Москвы.

Одна из самых забавных экзопланет киевской Солнечной системы - вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш–Цинцадзе заявила, что материал Пинчука позволил «российской пропаганде утверждать, что часть украинской элиты готова отказаться от Крыма и Донбасса и от интеграции в ЕС и НАТО ради примирения с агрессором».

Иванна считает, что сделано это Пинчуком, чтобы «поставить под сомнение наше единство... Накануне возможной встречи Путина с Трампом».

Огонь заполыхал 25 января, когда в Киеве стали обсуждать прозвучавшее в эфире телеканала «Россия-1» предположение, что Пинчук явно претендует на пост президента и может составить конкуренцию Порошенко.

С Иванной не согласны киевские пикейные жилеты. «Милая ты наша славяно–грузинская красотка, диктовал зятю сам Кучма, - уверяют они Иванну и украинскую общественность. - Пока у Украины есть Кучма, Москве ничего диктовать не надо. Нам ли не знать почерк великого комбинатора. Кучма все правильно рассчитал, время Порошенко и Ко стремительно уходит, наступили времена изгоев, тех, кто открыто ставит под сомнение наше единство и смеет стать на некоторое время изгоем».

Но радикалы играют в свою игру. На Пинчука - это невинное создание, аполитичного ценителя дорогого антиквариата, заурядного воришку во времена президентства Кучмы, - теперь набросились истинные патриоты.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что Пинчук и прочие олигархи должны быть отстранены от власти. Экс-руководитель Правого сектора (запрещена в РФ) Д. Ярош потребовал больше внимания уделять пятой колонне и ее лидеру Пинчуку. В ответ на его запрос глава СБУ Грицак подтвердил, что СБУ проведет семантико-текстуальную экспертизу статьи Пинчука. Хотя все прекрасно в Киеве знают, что зять без Кучмы не то что статью написать и тем более опубликовать в авторитетном американском издании, но без патрона не смеет права высказаться по проблемам гораздо менее заметным, актуальным. Например, о происхождении собственного состояния и о выдающейся роли в его карьере дочери Кучмы. А эта самая дочь на пике восхождения Пинчука на олигархический олимп Украины заявила:«Мой муж всего всего добился сам, тяжким и непосильным трудом».

Сейчас Пинчук неловко отбивается от ярошей, заявив в печати, что его неправильно перевели и грубо исказили его слова. Он заявил, что не выступал за отказ от членства в НАТО и ЕС. Назвал ложью приписываемую ему готовность отказаться от Крыма. Но Ярош и Ляшко вцепились бульдожьей хваткой и вместе с экзотичной Иванной Цинцадзе готовы разорвать Пинчука. В очередной раз Пинчук недобрым словом помянул подарок папаши обожаемой дочке Леночке – контрольный пакет «Криворожстали».

«Кучма – это голова», - говорят киевские пикейные жилеты. Как он ловко подставил своего зятька и назначил его генеральным мучеником. Теперь, когда американцы ищут замену Порошенко, разумеется, в первую очередь обратят внимание на Пинчука, страдальца. Наступили времена изгоев, Трамп обожает затравленных прессой миллионеров, сам такой.

«Как все рассчитал Кучма, - восхищаются жилеты. – Наши варварские бомбардировки мирного населения в Донбассе и евроинтеграция несовместимы». Способ решения конфликта с Донбассом не сближает, наоборот, отдаляет Украину от ЕС. Трудно поверить, что в случае выхода из Италии северных областей неаполитанская артиллерия начнет расстреливать Милан.

«Это само собой, - отвечают киевлянам одесские пикейные жилеты. – Но как ловко факир превратил этого безобидного ужонка в двухметровую королевскую кобру, и теперь кобра демонстрирует чужой капюшон, страшно шипит, и какие, оказывается, у нее прелестные клыки. Но мы-то с вами знаем, что в них ни капли яда...»

Пока все идет по плану Кучмы. Украинская политическая элита во главе с Пинчуком бурно развивается и бросает вызов тупиковому Порошенко с его артиллерийским шантажом Трампа. На Пинчука объявлена охота. Затравят? Неплохо, Кучма выдвинет дочурку. Глупа, зато управляема. Выживет Пинчук - тоже хорошо. В любом случае внуки Кучмы будут управлять этой потенциально прекрасной страной. Одной из немногих, у которых есть шанс не страдать раздвоением личности. Весело и ярко перенести эту чудесную болезнь – раздвоение личности. Однажды это получилось великолепно. Гоголь жил в Риме и писал здесь «Мертвые души». И жил и писал с удовольствием.

Гоголь создал Кучму, тот - Пинчука. Кобра поднялась на четверть своего роста и стала заметна, раскрывшийся капюшон рассматривается с интересом и любопытством. Если в США патриот – миллиардер, то почему бы и у нас не повторить эксперимент. Тем более за коброй стоит опытный факир - умеет и усыплять и внушать ужас.

Позиция СБУ такова: если сам Кучма активизировал спящую пешку, значит экспертизу надо затянуть, результаты вынести на всенародный референдум, тянуть и тянуть. Вся Украина говорит, что Трамп подыскивает преемника Порошенко. В эфире телеканала «112 Украина» это было сказано задолго до беседы по телефону президентов.

Но как спящая пешечка осмелилась?

«А ты в своей статье ничего нового не сказал», – успокоил зятя Кучма.

Напомнил слова Киссинджера: «Суть состоит в том, что Украина должна отказаться даже не от евроинтеграции, а от идентичности. Когда мы говорим о евроинтеграции, речь идет не о политическом договоре, а об идентичности. Украинцы выбрали европейскую идентичность…».

Приободрился Пинчук, услышав заявление шефа Центра прикладных политических исследований «Пента» В. Фесенко: «Я бы не спешил осуждать Пинчука. Потому что не только Пинчук так думает, но и значительная часть бизнеса и общества».

Кобра успокоилась и с благодарностью посмотрела на факира: Я буду хорошим президентом! Но экспертиза?

«Что наша прокуратура и СБУ против Киссинджера, - ответил Кучма – ментовская разборка по случаю ухода на пенсию участкового Привоза».

Тандем Кучма–Пинчук в тренде. Чтобы стать командой Трампа, надо побывать в изгоях, во врагах системы и в затравленных режимом. А еще лучше побывать в узниках совести. Чем больше будут травить Пинчука, тем большие шансы на победу в президентской гонке. Хорошо бы подключить поляков и русских. От последних вырвать публичное одобрение статьи в американской газете. Время запускать изгоев. В странах ЕС, СНГ Трамп ищет спящую пешку. Во Франции - Марин Ле Пен, в Украине - Пинчук. Очень не хватает Кучмы Польше, Белоруссии, СНГ, ЕС. Хотя зятья есть почти у всех.