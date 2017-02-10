И боснийцы за приезд армян в Баку

Президент организации GUD «FILIGRAN» из Боснии и Герцеговины Мелих Каран сделал заявление о присоединении к «Платформе для мира между Арменией и Азербайджаном», сообщает пресс-служба «Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном».

«Осознавая необходимость мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, поддерживая идею мирного сосуществования народов и решения затянувшихся конфликтов, от имени организации выражаем свою поддержку этой инициативе и присоединяемся к «Платформе для мира между Арменией и Азербайджаном», основной целью которой является содействие мирному решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», — говорится в заявлении организации.