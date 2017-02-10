 

И боснийцы за приезд армян в Баку

 

Президент организации GUD «FILIGRAN» из Боснии и Герцеговины Мелих Каран сделал заявление о присоединении к «Платформе для мира между Арменией и Азербайджаном», сообщает пресс-служба «Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном».

«Осознавая необходимость мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, поддерживая идею мирного сосуществования народов и решения затянувшихся конфликтов, от имени организации выражаем свою поддержку этой инициативе и присоединяемся к «Платформе для мира между Арменией и Азербайджаном», основной целью которой является содействие мирному решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта»,  говорится в заявлении организации.

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