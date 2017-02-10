Jus soli азербайджанцам не поможет

Администрация президента США Дональда Трампа планирует взяться за проблему родильного туризма — распространенной практики, когда беременные иностранки едут рожать в Соединенные Штаты ради получения гражданства. Тема, поднятая администрацией Трампа, совершенно неожиданным образом касается и Азербайджана. Но обо всем по порядку.

Ранее Трамп неоднократно говорил о том, что так называемое «право земли», гарантирующее гражданство всем детям, родившимся на территории США, должно быть отменено. Центр по изучению миграции (CIS) дает показатель: от 300 тыс. до 400 тыс. Все эти младенцы родились гражданами США, обладающими правом по достижении совершеннолетия (21 года) подать петицию о воссоединении со своими родителями. Таких детей называют «детьми-якорями», или «якорными детьми»: благодаря им целое семейство получает возможность легально «зацепиться» в США.

Jus soli (юс соли - буквально «право земли») - юридический термин, закрепляющий право получения гражданства того или иного государства, практикующего юс соли, лицам, родившимся на территории этого государства, независимо от их расовой, национальной или языковой принадлежности.

Возвращаясь к Азербайджану. Для начала стоит отметить, что «право земли» в нашей стране несколько лет назад было отменено. На сегодня этот принцип действует только в 30 государствах планеты из почти двухсот. И в этом списке нет европейских стран. Однако уезжающие в Европу граждане Азербайджана об этом не знают, и в результате появляется большая проблема: никому не нужные дети.

Об этом в беседе с haqqin.az сообщила проживающая в Чехии глава Женского кризисного центра Матанат Азизова.

«В последнее время число наших соотечественников, выезжающих за рубеж, прежде всего в Европу, увеличивается. Это связано со стереотипами: мол, приеду в Европу, мне дадут квартиру, деньги, работать не надо и можно жить припеваючи. Эту информацию активно распространяют так называемые «маклеры», зарабатывающие на этих людях, помогая им в получении визы, различных документов и параллельно обрабатывая ложными, но сладкими речами о том, как легко получить ПМЖ или гражданство за кордоном», - заявила Азизова.

По ее словам, как это обычно бывает, в чужой стране эти люди быстро сталкиваются с угрозой депортации и решают найти выход в рождении ребенка.

По словам Азизовой, таких детей очень и очень много. «Дети, зачатые не в любви. Дети как пропуск в другую жизнь. Но проблема в том, что рождение ребенка в европейских странах от родителей, не являющихся гражданами ЕС, не дает самому ребенку, а также их родителям право на постоянное место проживания», - подчеркивает эксперт.

По ее словам, появление ребенка лишь несколько продлевает время нахождения на территории европейской страны. Власти ждут, пока мать родит, а ребенок подрастет до возраста, когда сможет путешествовать. И после этого есть высокая вероятность депортации семьи обратно на родину.

Кстати говоря, по словам Матанат Азизовой, и азербайджанские власти сталкиваются с такой проблемой, правда, не в «европейских масштабах».

«Как известно, уже несколько лет, как рождение ребенка в Азербайджане не дает никаких привилегий в плане облегченного получения гражданства страны. Но были случаи, когда граждане Грузии, азербайджанцы по национальности, не знали об этом. В итоге на свет появлялись в прямом смысле ненужные дети. Поняв, что они не станут пропуском для получения азербайджанского гражданства, родители отказывались от них и сдавали в детские дома», - сообщила Азизова.

Отметим, что, по неофициальным данным, в Европе находятся около 50 тысяч азербайджанских мигрантов. И, как считают эксперты, если провести масштабную просветительскую работу, объясняя потенциальным нелегалам правила получения разрешения на проживание, это может помочь уменьшить количество ненужных азербайджанских детей, которых заводят лишь в попытках закрепиться в стране.