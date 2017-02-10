 

Ильхам Алиев приказал, «Азеришыг» исполнило

Автор: Отдел экономики 

Два года назад президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение, согласно которому обеспечение потребителей электроэнергией было поручено новосозданному ЗАО «Азеришыг». Как сообщает haqqin.az, пресс-служба «Азеришыг» подготовила отчет о проделанной ведомством работе за прошедшие два года.

В отчете говорится, что в рамках госпрограмм «Социально-экономическое развитие Баку и его поселков в 2014-2016 годах» и «Социально-экономическое развитие регионов Азербайджана в 2014-2018 годах» ЗАО «Азеришыг» в 2015-2016 годах реализовало крупномасштабные проекты по качественному, бесперебойному и постоянному обеспечению потребителей электроэнергией.

За время деятельности «Азеришыг» в общей сложности было построено и капитально отремонтировано 16 110 киловаттных, 53 35 киловаттных подстанций.

Кроме того, было установлено 2300 комплектных трансформаторных подстанций. Около 230 тысяч старых деревянных электрических столбов были заменены на новые железобетонные.

За отчетный период были проведены 7 233 километра воздушных линий электропередач и отремонтированы воздушные ЛЭП общей протяженностью в 27 700 км. За два года было установлено свыше полумиллиона счетчиков. Также упрощена система оплаты электроэнергии при помощи различных пайн-пойнтов.

В регионах было построено около 30 новых офисных зданий и отремонтированы старые. Созданы все условия для эффективной работы сотрудников.

 

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