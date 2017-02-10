Население Баку, с изумлением следившее все последние дни за акробатическими взлетами и падениями маната, потихоньку стало привыкать к укреплению национальной валюты. И появились совершенно логичные ожидания падения цен на товары первой необходимости. Ведь помимо импортной продукции, закупаемой поставщиками за доллары или евро, в большинстве отечественных товаров есть импортная составляющая – упаковки, какие-то ингредиенты и т.д., которые в долларовом эквиваленте стали дешевле.

Как повели себя цены в бакинских маркетах, выясняли корреспонденты haqqin.az, обратившиеся к администрации сетевых супермаркетов Neptun, Araz, Meqamart и др. Отметим сразу, что ответы представителей торговых сетей несколько отличались от визуальных наблюдений ценников в магазинах.

Маркетологи сетевых маркетов, отвечая на вопросы haqqin.az, заявили, что пока снижения цен на импортные товары не произошло. По их словам, ценовую политику определяют не супермаркеты, а местные производители и поставщики импортных товаров. И пока ни те, ни другие не снизили цену на свою продукцию.

Отметим, что за время роста доллара с начала 2016 года до начала этого года цены в сетевых маркетах повысились на 40-45%. И объяснялось это подорожанием доллара. Местные производители покупают за иностранную валюту сырье, а оптовые продавцы за доллары покупают товары, отмечали эксперты. Но почему же этот аргумент в условиях укрепления маната и падения иностранной валюты не работает и, скорее всего, не будет работать?

Сейчас все игроки на рынке будут дожидаться повышения стоимости доллара, а пока приобретают сырье и товары по низкому курсу. Дополнительный навар может составить примерно столько же, насколько снизилась стоимость доллара, то есть до 15-20%.

Кстати, ни один маркетолог ни одного из магазинов не согласился сообщить haqqin.az названия фирм-поставщиков импортных товаров, у которых в стране нет своих дистрибьюторов. Такое впечатление, что существует корпоративное соглашение между супермаркетами хранить их названия в секрете. При этом с местными производителями все понятно, они известны: Аzərsun, Bəyoğlu и другие, закупающие импортную составляющую для своих продуктов.

Возвращаясь к супермаркетам. Сотрудники всех сетей в один голос уверяют, что ценовая надбавка маркетов стандартная и складывается из расходов плюс небольшой доход. А регулировать цены могут только дистрибьюторы и так и неназванные поставщики.

Поэтому можно смело заявлять: если в ближайшие дни не произойдет отката цен, в том числе и на бытовую технику, значит импортеры решили дожидаться роста доллара на валютном рынке страны, чтобы получить дополнительный доход.

Что касается нынешней ситуации с ценами, то, как показали наблюдения, стоимость продуктов в магазинах действительно не подешевела. Более того, на некоторые товары цена даже повысилась! К примеру, литр молока Milla (0,1% жирности) всего пару дней назад в магазине Buta store стоил 1 манат 19 гяпик, вчера же упаковка подорожала на 11 гяпик, до 1 маната 30 гяпик.

Отдельный разговор про сигареты. Многие марки исчезли с прилавков. Как сообщил один из продавцов, поставщики перестали привозить. К примеру, сигареты More (silver), стоившие до падения доллара 1 манат 30 гяпик, в Araz-маркете в Хатаинском районе продавали за 1 манат 40 гяпик, заявив, что это вообще последняя пачка. В уже упомянутом Buta store сигареты More были в изобилии, но продавали их уже за 1 манат 50 гяпик.

В общем, все как всегда. Падает или растет манат, цены всегда стремятся вверх. Отечественные барыги с легкостью обоснуют очередное повышение стоимости товаров.