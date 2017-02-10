 

Как Джаник продал титул чемпиона Азербайджана сенсационное откровение

Автор: Назим Гусейнзаде, отдел спорта 

Бывший футболист бакинского футбольного клуба «Интер», молдаванин Ион Тестимицану рассказал, как азербайджанская команда продала титул чемпиона Азербайджана и обладателя Кубка страны.

Тестимицану, успевший до приезда в Азербайджан, помимо Молдовы, поиграть в Англии, Корее и России, выступал за «Интер» в сезоне 2008/09. В тот год чемпионом Азербайджана стал «Бакы», опередивший команду Тестимицану на одно очко, а Кубок выиграл «Карабах», обыгравший в финале «Интер» со счетом 1:0.

«Интеру» нужны были опытные футболисты, - вспоминает бывший защитник сборной Молдовы в интервью Moldfootball. - В Азербайджане мне предложили очень высокую по тем временам зарплату, и, естественно, я хотел поехать туда и заработать эти деньги.

Практически на протяжении всего чемпионата мы шли тогда на первом месте. У нас было на одно или на два очка больше, чем у «Бакы». В том году мы обыграли их в первом матче 3:1, а во втором круге минимально уступили – 0:1.

Коллектив у нас был очень хороший, и мы добрались до финала Кубка Азербайджана. Когда я приехал в команду, сказал: «Хочу стать чемпионом Азербайджана и хочу исполнить эту мечту». Позже случилось так, что на последние четыре матча меня, Олега Шишкина и Валентина Белькевича, пришедшего из киевского «Динамо», царствие ему небесное, - тех, кто тянул команду на протяжении всего сезона, - не включали в заявки на матчи. Без объяснения причин.

Насколько я понял, у руководства были долги, и оно просто-напросто сдало чемпионат. Я был возмущен, и даже пошел к спортивному директору. Тогда я попросил рассчитаться со мной по контракту, после чего поехал домой. Мне отправили по почте серебряную медаль. Однако в душе я считаю себя чемпионом Азербайджана.

Финал Кубка я смотрел по телевизору и смеялся, так как Кубок они тоже сдали. Олег Шишкин позвонил мне после матча и возмущался: «Ваня, какой позор!»

Как известно, в те годы владельцем клуба «Интер» был бывший экс-глава Международного банка Азербайджана Джахангир Гаджиев, позднее приговоренный к 17 годам лишения свободы.

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