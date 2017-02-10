 

Трамп: «Сделка с Ираном была катастрофой для Израиля»

 

Президент США Дональд Трамп назвал «катастрофическим для Израиля» заключенный с Ираном договор о ядерной программе. Об этом он заявил в интервью изданию Israel hayom.

«Сделка с Ираном была катастрофой для Израиля. Немыслимо, что ее заключили. По ней плохо велись переговоры, и она была плохо исполнена. Все, что касается этой сделки, – это что-то…», — сказал он.

Трамп также назвал себя «человеком сделок» и подчеркнул, что разбирается во всех вопросах, связанных с ними.

«Я понимаю, где хорошая сделка, а где – плохая, но это сделка просто невообразима. За гранью постижимого», — отметил президент.

Трамп также обратил внимание на то, как отреагировал на сделку Иран, сказав, что иранское руководство, вместо того чтобы «быть благодарными» бывшему президенту Бараку Обаме, «набралось храбрости еще до того, как он покинул офис».

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