Рост цен на нефть принес России 1,5 триллиона

Рост цен на нефть, последовавший за глобальной сделкой по ограничению добычи, привел к росту дополнительных доходов бюджета России на 1,5 триллиона рублей. Об этом в пятницу, 10 февраля, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Владимир Воронков, сообщает РИА Новости.

В отношениях России и международной организации в прошлом году произошел прорыв, указал он.

«Переговоры и достижение в декабре 2016 года договоренности между странами ОПЕК и государствами, не входящими в картель, способствовали серьезному росту цен на нефть в течение последнего года, примерно с 30 до 55 долларов за баррель», — сказал Воронков.