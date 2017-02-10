После Лапшина арестуют и других

Реакция на экстрадицию в Баку блогера Александра Лапшина остается активной. И особое внимание этому случаю уделяют страны, ставшие, как и Азербайджан, жертвами сепаратизма.

Известный украинский политтехнолог Денис Богуш в беседе с haqqin.az не скрывал своего удовлетворения от происшедшего.

«Это правильный прецедент. В случае с Лапшиным хочу отметить, что это не просто нарушитель границы. Такие, как он, медийные фигуры, журналисты, блогеры, незаконно посещающие оккупированные территории любой страны, а затем занимающиеся пропагандой, – информационное оружие. Они такие же сепаратисты с автоматами в руках», - заявил Богуш.

По словам украинского политтехнолога, Азербайджан увидел эту угрозу и первым предпринял конкретные и решительные шаги, добившись задержания и экстрадиции блогера.

«Я надеюсь, что в Киеве внимательно следят за всеми перипетиями этого дела и используют азербайджанский опыт в отношении тех, кто незаконно побывал в двух очагах сепаратизма в Украине: Крыму и Донбассе. И речь прежде всего должна идти о реакции на нарушителей-участников информационного поля», - подчеркнул эксперт.

По его словам, после первого успешного задержания нарушителя последуют и другие, ведь Азербайджан уже получил хороший опыт из «дела Лапшина».