Гаджибала Абуталыбов собрал коммунальщиков, прокуроров и судей

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева в Исполнительной власти города Баку прошло расширенное совещание.

Как передает АзерТАдж, совещание было проведено в связи с исполнением указа президента об обеспечении нормального функционирования в Баку объектов инженерно-коммуникационного назначения.

В совещании приняли участие председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре, председатели «Азеришыг», «Азеравтойол», «Азерсу», «Азеригаз», главы ИВ районов Баку, председатели судов, начальники отделений полиции, прокуроры и др.

Выступая на совещании, глава ИВ Баку Гаджибала Абуталыбов рассказал о текущей ситуации в данной сфере, допущенных недочетах и предстоящей работе.

На совещании также выступил заведующий отделом по работе с региональными органами управления и местного самоуправления Администрации президента Зейнал Нагдалиев, который довел до внимания участников поручения президента Азербайджана.