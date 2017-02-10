 

Юрий Дракохруст: «В Беларуси помнят кредит, который Алиев выдал Лукашенко»

 

Журналист, сотрудник белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст считает, что позиция Беларуси в вопросе блогера Александра Лапшина была последовательной и соответствовала линии ее поведения в отношении непризнанных территорий.

«Безусловно, Александр Лукашенко испортил отношения с Арменией, - заявил Дракохруст в эфире передачи «Грани времени» на «Радио Свобода». - Но я бы сказал, что он очень улучшил отношения с Азербайджаном.

Я все-таки хотел бы отметить, что позиция Беларуси по-своему последовательна. Надо сказать, что Беларусь, по крайней мере, в последние годы, достаточно последовательно отстаивала примат принципа территориальной целостности. Беларусь не поддерживала и не общалась с руководством, скажем, Косово, и не признала их независимость. Фактически довольно давно прекратила общаться с Приднестровьем, тем более как-то им содействовать. Беларусь не признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Соответственно, позиция в отношении Карабаха вписывается в этот ряд.

Конечно, есть исключения – Крым. Но даже в отношении Крыма белорусская официальная позиция, скорее, двусмысленная, скользкая, чем однозначная. Она не совсем совпадает с позицией Москвы. Но последовательность в действиях тут можно отметить.

Второй момент – экономические отношения. В Беларуси помнят кредит, который выдал Алиев Лукашенко в 2010 году, когда россияне, в общем-то, брали за горло по газовым долгам. В прошлом году была пробная поставка азербайджанской нефти через Украину. И на днях Лукашенко сказал: «А может быть, это будет не пробная поставка, а некая альтернатива российским поставкам». Так что есть некие аргументы, по которым Лукашенко принял эту просьбу».

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