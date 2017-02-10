Пакистан заявил о создании «секретного ядерного города» в Индии

Представитель МИД Пакистана Нафис Закария заявил, что Индия строит «секретный ядерный город», где будет производить термоядерное оружие, разрабатывать межконтинентальные ракеты и хранить ядерные боеприпасы. Индийская сторона опровергла эту информацию, передает Ассошиэйтед Пресс.

Закария, не предоставивший доказательств в подтверждение своих слов, также заявил, что Индия работает над созданием межконтинентальной баллистической ракеты и системы ПРО для перехвата межконтинентальных баллистических ракет. Он также обвинил Индию в спонсировании террористических атак в Пакистане.

МИД Индии опроверг заявление Закарии и назвал его «полностью необоснованным».

«Это абсолютно необоснованные обвинения. Так называемый секретный ядерный город — это часть воображения Пакистана», — приводит агентство слова представителя индийского МИД Викаса Сварупа.