«2017 год для рынка недвижимости Азербайджана начался не очень благоприятно. Кроме сложной макроэкономической ситуации, на рынок стали отрицательно воздействовать дополнительные факторы. Главный из них - это ситуация с курсом маната. При этом стоит отметить, что в последние дни «поведение» национальной валюты вселяет определенный оптимизм, но этого пока недостаточно». С таким заявлением в беседе с haqqin.az выступил эксперт по недвижимости Рашад Алиев.

«Важно понимать, что операции по купле-продаже недвижимости производятся в манатах и через банковский счет. Но представьте, что у большинства покупателей накопленные средства хранились в долларах, и, чтобы осуществить операцию, они должны перевести их в манаты и зачислить на счет продавца. А продавец после вывода средств со счета сам предпочитает переводить манаты в доллары. Продать валюту всегда было легко, а вот купить — было проблемой, — продолжил Рашад Алиев. — Поэтому продавцы чаще откладывали совершение сделок».

С другой стороны, по словам эксперта, снижение курса маната приводит к падению цен на недвижимость в долларовом эквиваленте. Поэтому покупатели, у которых есть валютные накопления, не очень торопятся с приобретением недвижимости.

Именно поэтому проблемы на валютном рынке негативно отразились на рынке недвижимости. Стабилизация и устранение проблем в сфере купли-продажи валюты немного поддержит рынок: увеличится число сделок.

«Но большого роста ожидать не стоит. Хуже всего 2017 год встретил первичный рынок. Ведущий банк страны — Международный банк Азербайджана — приостановил ипотечное кредитование. Банк кредитовал под 10% продажу квартир населению у ведущих строительных компаний. За счет данной схемы эти компании продавали достаточное количество жилья и тем самым финансировали продолжение строительства», — отмечает Рашад Алиев.

При этом эксперт отмечает, что на позитивной ноте встретил этот год земельный рынок. «Главная причина — это изменения в налоговом законодательстве, согласно которым продажа земельных участков отныне будет привлекаться к налогу по упрощенной системе. Для долгосрочной перспективы это хорошая новость, но в краткосрочной — мы вряд ли что-то почувствуем. В любом случае, благодаря новым изменениям инвестиционная привлекательность земельных участков увеличилась», — считает аналитик.

«Далее хочу отметить, что в этом году рынок будет реагировать на процесс реализации программы по социальному жилью. В среднесрочном периоде мы станем свидетелями влияния данной программы на рынок в целом.

Также в этом году предполагается продолжение работ по сносу ветхого жилья в Баку и строительству на их месте новых домов.

Среди позитивных новостей, которые могут поддержать рынок, — это возобновление ипотечного кредитования со стороны Ипотечного фонда. Кстати, в будущем фонд также будет кредитовать покупку социального жилья», — заявил Рашад Алиев.