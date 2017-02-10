 

Межбанк нанес удар по рынку недвижимости комментарий эксперта

Автор: Отдел экономики 

«2017 год для рынка недвижимости Азербайджана начался не очень благоприятно. Кроме сложной макроэкономической ситуации, на рынок стали отрицательно воздействовать дополнительные факторы. Главный из них - это ситуация с курсом маната. При этом стоит отметить, что в последние дни «поведение» национальной валюты вселяет определенный оптимизм, но этого пока недостаточно». С таким заявлением в беседе с haqqin.az выступил эксперт по недвижимости Рашад Алиев.

«Важно понимать, что операции по купле-продаже недвижимости производятся в манатах и через банковский счет. Но представьте, что у большинства покупателей накопленные средства хранились в долларах, и, чтобы осуществить операцию, они должны перевести их в манаты и зачислить на счет продавца. А продавец после вывода средств со счета сам предпочитает переводить манаты в доллары. Продать валюту всегда было легко, а вот купить — было проблемой, — продолжил Рашад Алиев. — Поэтому продавцы чаще откладывали совершение сделок».

С другой стороны, по словам эксперта, снижение курса маната приводит к падению цен на недвижимость в долларовом эквиваленте. Поэтому покупатели, у которых есть валютные накопления, не очень торопятся с приобретением недвижимости.

Именно поэтому проблемы на валютном рынке негативно отразились на рынке недвижимости. Стабилизация и устранение проблем в сфере купли-продажи валюты немного поддержит рынок: увеличится число сделок.

«Но большого роста ожидать не стоит. Хуже всего 2017 год встретил первичный рынок. Ведущий банк страны — Международный банк Азербайджана — приостановил ипотечное кредитование. Банк кредитовал под 10% продажу квартир населению у ведущих строительных компаний. За счет данной схемы эти компании продавали достаточное количество жилья и тем самым финансировали продолжение строительства», — отмечает Рашад Алиев.

При этом эксперт отмечает, что на позитивной ноте встретил этот год земельный рынок. «Главная причина — это изменения в налоговом законодательстве, согласно которым продажа земельных участков отныне будет привлекаться к налогу по упрощенной системе. Для долгосрочной перспективы это хорошая новость, но в краткосрочной — мы вряд ли что-то почувствуем. В любом случае, благодаря новым изменениям инвестиционная привлекательность земельных участков увеличилась», — считает аналитик.

«Далее хочу отметить, что в этом году рынок будет реагировать на процесс реализации программы по социальному жилью. В среднесрочном периоде мы станем свидетелями влияния данной программы на рынок в целом.

Также в этом году предполагается продолжение работ по сносу ветхого жилья в Баку и строительству на их месте новых домов.

Среди позитивных новостей, которые могут поддержать рынок, — это возобновление ипотечного кредитования со стороны Ипотечного фонда. Кстати, в будущем фонд также будет кредитовать покупку социального жилья», — заявил Рашад Алиев.

4575 просмотров


Старости
Арабских браконьеров депортировали из Азербайджана
Арабских браконьеров депортировали из Азербайджана
Наша погода
Сегодня 4° / -1°
11 Фев 4° / 0°
12 Фев 4° / 1°
13 Фев 4° / 1°

Наши деньги
1 USD   =   1.7301 AZN
1 EUR   =   1.8445 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN


Новостная лента

Путин не общался с Лукашенко после его пресс-конференции Заявление Кремля
Мощное землетрясение на Филиппинах
Путин: "Я готов встретиться с Трампом в Любляне"
В освобожденный Джоджуг Марджанлы проведут новую дорогу Распоряжение президента
В Азербайджане отметят юбилей Ростроповича
Эрдоган в ближайшее время посетит Украину
Джавиду Гурбанову было что показать Ильхаму Алиеву наша аналитика
Анкара обвиняет Москву в преднамеренном авиаударе
Ильхам Алиев уверен в успешном сотрудничестве с Ираном
Мощный взрыв на газопроводе в Луизиане видео
Водоросли из Антарктиды выжили в открытом космосе
Межбанк нанес удар по рынку недвижимости комментарий эксперта
Пакистан заявил о создании «секретного ядерного города» в Индии
Юрий Дракохруст: «В Беларуси помнят кредит, который Алиев выдал Лукашенко»
Гаджибала Абуталыбов собрал коммунальщиков, прокуроров и судей
После Лапшина арестуют и других
Рост цен на нефть принес России 1,5 триллиона
Трамп: «Сделка с Ираном была катастрофой для Израиля»
Автохулиганы устроили ночные гонки в Баку видео
Как Джаник продал титул чемпиона Азербайджана сенсационное откровение
Израильские дипломаты встретились с Лапшиным
Манат укрепляется, но цены не снижаются только в Азербайджане
Центробанк не изменил курс маната
Ильхам Алиев приказал, «Азеришыг» исполнило
Jus soli азербайджанцам не поможет