Ильхам Алиев уверен в успешном сотрудничестве с Ираном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен в дальнейших взаимных усилиях в направлении укрепления эффективного сотрудничества между Баку и Тегераном.

«Верю, что мы продолжим и впредь предпринимать взаимные усилия для укрепления двусторонних межгосударственных отношений и продолжения эффективного сотрудничества в рамках международных и региональных структур», — говорится в поздравительном послании Ильхама Алиева президенту Ирана Хасану Роухани по случаю очередной годовщины исламской революции в ИРИ, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Ильхам Алиев отметил наличие исторических дружеских отношений между азербайджанским и иранским народами.

«В такой знаменательный день желаю вам крепкого здоровья и успехов в работе, а дружескому и братскому иранскому народу — благополучия и процветания», — сказано в поздравлении.