Эрдоган в ближайшее время посетит Украину

Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен в ближайшее время посетить Украину и Россию с официальным визитом; об этом в ходе брифинга 10 февраля в Киеве сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, Чавушоглу сообщил, что оба визита состоятся в ближайшее время, но точные даты поездок в Москву и Киев станут известны чуть позже.

Турецкий посол отметил, что во время визитов Эрдогана на повестке дня будут двусторонние отношения стран, а также региональные вопросы и вопросы безопасности.

Известно, что президент Турции планировал посетить Россию в первой половине марта.