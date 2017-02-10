 

Эрдоган в ближайшее время посетит Украину

 

Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен в ближайшее время посетить Украину и Россию с официальным визитом; об этом в ходе брифинга 10 февраля в Киеве сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, Чавушоглу сообщил, что оба визита состоятся в ближайшее время, но точные даты поездок в Москву и Киев станут известны чуть позже.

Турецкий посол отметил, что во время визитов Эрдогана на повестке дня будут двусторонние отношения стран, а также региональные вопросы и вопросы безопасности.

Известно, что президент Турции планировал посетить Россию в первой половине марта.

452 просмотров


Старости
Арабских браконьеров депортировали из Азербайджана
Арабских браконьеров депортировали из Азербайджана
Наша погода
Сегодня 4° / -1°
11 Фев 4° / 0°
12 Фев 4° / 1°
13 Фев 4° / 1°

Наши деньги
1 USD   =   1.7301 AZN
1 EUR   =   1.8445 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN


Новостная лента

Путин не общался с Лукашенко после его пресс-конференции Заявление Кремля
Мощное землетрясение на Филиппинах
Путин: "Я готов встретиться с Трампом в Любляне"
В освобожденный Джоджуг Марджанлы проведут новую дорогу Распоряжение президента
В Азербайджане отметят юбилей Ростроповича
Эрдоган в ближайшее время посетит Украину
Джавиду Гурбанову было что показать Ильхаму Алиеву наша аналитика
Анкара обвиняет Москву в преднамеренном авиаударе
Ильхам Алиев уверен в успешном сотрудничестве с Ираном
Мощный взрыв на газопроводе в Луизиане видео
Водоросли из Антарктиды выжили в открытом космосе
Межбанк нанес удар по рынку недвижимости комментарий эксперта
Пакистан заявил о создании «секретного ядерного города» в Индии
Юрий Дракохруст: «В Беларуси помнят кредит, который Алиев выдал Лукашенко»
Гаджибала Абуталыбов собрал коммунальщиков, прокуроров и судей
После Лапшина арестуют и других
Рост цен на нефть принес России 1,5 триллиона
Трамп: «Сделка с Ираном была катастрофой для Израиля»
Автохулиганы устроили ночные гонки в Баку видео
Как Джаник продал титул чемпиона Азербайджана сенсационное откровение
Израильские дипломаты встретились с Лапшиным
Манат укрепляется, но цены не снижаются только в Азербайджане
Центробанк не изменил курс маната
Ильхам Алиев приказал, «Азеришыг» исполнило
Jus soli азербайджанцам не поможет