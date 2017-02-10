Ровно два года назад в транспортной сфере Азербайджана произошел поворотный момент. На должность главы «Азербайджанских железных дорог» президент Ильхам Алиев назначил Джавида Гурбанова. Опытный хозяйственник Гурбанов должен был коренным образом преобразовать сферу железнодорожных перевозок.

Ведь новый глава железных дорог добился немалых успехов в деле восстановления автомобильных дорог в стране, и сыграл важную роль в становлении развитой автодорожной магистральной сети, отвечающей европейским стандартам. Что же удалось предпринять Джавиду Гурбанову на новом поприще?

Как неоднократно заявлял президент страны, основная политика правительства сфокусирована на снижение зависимости от нефти и газа и поиске альтернативных источников поступления валюты. Haqqin.az в своих предыдущих статьях отмечал потенциал «Азербайджанских железных дорог» в развитии транзитного потенциала страны.

Джавид Гурбанов: всё для казны

Сегодня Азербайджан работает над реализацией сразу нескольких транспортных маршрутов: Север-Юг, Юг-Запад, Восток-Запад. Именно на этих маршрутах азербайджанские железнодорожники намерены организовать транзит грузов, обеспечивая пополнение госказны. Кроме того, в 2016 году был подписан протокол о присоединении ЗАО «Азербайджанские железные дороги» к проекту поезда «Викинг». Этот проект охватывает три страны – Литву, Беларусь и Украину, осуществляя доставку грузов из бассейна Балтийского к бассейну Черного моря.

В последние два года Азербайджан предпринял немало усилий для претворения в жизнь этих грандиозных проектов. Так впервые в истории были соединены железнодорожные системы Азербайджана и Ирана, что является ключевым моментом для реализации проектов «Север-Юг» и «Юг-Запад».

Теперь для запуска маршрута «Север-Юг» иранской стороне необходимо завершить доводку 153-километрового перегона Астара-Решт, который даст возможность открыть прямое железнодорожное сообщение из иранского порта Бандар-Аббас в Азербайджан, а отсюда в Россию и скандинавские страны. Для ускорения процесса Азербайджан даже предложил Ирану помощь в изыскании финансов для завершения этого строительства. Однако, чтобы не терять время, азербайджанские железнодорожники инициировали для грузоперевозчиков временный маршрут, по которому грузы из Индии, Ирана и других стран будут транспортироваться до иранского Решта по железной дороге, а оттуда доставляться в Азербайджан автомобильным транспортом.

Азербайджан стал полноценным участником и Транскаспийского международного транспортного маршрута, цель которого заключается в обеспечении грузоперевозок между Китаем, Средней Азией, странами Каспийского и Черноморского бассейнов с государствами Европы.

С вводом в эксплуатацию главного для Азербайджана стратегического маршрута Баку-Тбилиси-Карс (БТК) Транскаспийский международный транспортный маршрут получит второе дыхание, значительно повысив свою рентабельность. Что же касается самого БТК, то работы по проекту завершены на 95%, и маршрут будет запущен уже в этом году. Задержка по ряду причин произошла лишь на турецком участке этой дороги.

Одним словом, азербайджанские железнодорожники за достаточно короткий период полностью выполнили свои обязательства по реализации международных транспортных маршрутов. Осталось лишь дождаться, пока соседние страны завершат свою часть работ.

Но одними транспортными маршрутами дело не заканчивается. Нужны и соответствующие тепловозы и вагоны, которые могли бы перевозить по этим маршрутам грузы. Для Азербайджанских железных дорог» это означает замену большей части своего парка вагонов.

Стоит отметить, что еще несколько лет назад на балансе «Азербайджанских железных дорог» находилось около 18 тысяч грузовых вагонов. При этом срок эксплуатации 14 тысяч из них истек, и их надо было либо заменить, либо отремонтировать. Из 120 электровозов не работали 23, еще 15 едва передвигались. В наследство новому руководству АЖД досталось также 670 пассажирских вагонов, из которых только 150 можно было эксплуатировать, да и то после капитального ремонта. Именно поэтому одним из первых шагов в реформировании железнодорожной систем Азербайджана стала замена подвижного парка АЖД.

Стремясь как можно быстрее обновить свой парк, АЖД два года назад добились подписания крайне выгодного контракта с российским «Уралвагонзаводом» на поставку 3100 грузовых вагонов. Эксперты называли тогда этот договор удачным еще и потому, что он был подписан в момент обвала российского рубля, что позволило азербайджанской стороне существенно выиграть на курсе валют.

Вслед за тем «Азербайджанские железные дороги» стали активно обновлять и парк тепловозов. Тогда же в Казахстане было закуплено более 10 тепловозов, а также новые скоростные электрички производства компании Stadler Rail Group. В ближайшее время планируется приобретение покупка еще 50 самых современных электровозов французского производства, которые будут курсировать по маршруту Баку-Тбилиси-Карс.

Составной частью процесса обновления в ЗАО «АЖД» стал и капремонт эксплуатируемых железнодорожных путей. В октябре 2015 года был дан старт очередному этапу ремонтных работ, в результате на сегодня капитально отремонтировано уже свыше 200 км путей. Наряду с этим идет ремонт кольцевой железной дороги Баку-Пиршаги-Сумгаит, общей протяженностью 29,2 км.

Одновременно предпринято использование на железных дорогах страны самых современных технологий. Проделаны работы по переходу энергоснабжения с постоянного тока на переменный, закуплены новые системы сигнализации и связи, идет обновление локомотивного и вагонного парков, то есть происходит полная санация железнодорожного хозяйства.

Помимо развития транспортных коридоров и повышения транзитного потенциала, руководство «Азербайджанских железных дорог» начало внедрение совершенно новой для Азербайджана концепции скоростных железнодорожных пассажироперевозок.

Основная задача, которую необходимо решить железнодорожникам в этом направлении, – повышение скорости движения поездов. Сегодня железнодорожная система Азербайджана, доставшаяся в наследство еще от СССР, не способна адаптироваться под европейские и американские стандарты. Поэтому цель железнодорожников на первом этапе - добиться увеличения скорости поездов до 100-120 км/ч.

В конце 2015 года была запущена первая в Азербайджане, да и в целом в регионе, скоростная электричка Баку-Сумгаит-Баку. Ввод в эксплуатацию скоростного маршрута уже разгрузил автомобильный поток на основной автомагистрали между Баку и Сумгаитом, сократив пробки и заторы на дорогах. За сравнительно небольшой промежуток времени число пассажиров, воспользовавшихся электричкой, составило миллион человек, и это значит, что люди по достоинству оценили преимущество и комфорт достойной альтернативы. В идеале, такие скоростные поезда должны будут соединить все крупные города на территории страны.

Также в конце 2016 года по маршруту Нахчыван-Мешхед-Нахчыван начал курсировать международный скорый поезд, который следует из Нахчывана через Джульфу, Тебриз и Тегеран в Мешхед дважды в неделю.

Понятно, что в этом процессе заинтересованной стороной должно выступать не только АЖД. Исполнительной власти на местах не мешало бы проявлять инициативу, подключая к скоростному железнодорожному сообщению районы страны. Для этого нужно строить железнодорожные станции, подводить к ним автобусные маршруты, налаживать соответствующую транспортную инфраструктуру.

Во главе угла – интересы пассажира

Азербайджанские железнодорожники впервые за много лет выдвинули во главу угла своей деятельности интересы пассажиров. Именно с этим связано полное переоснащение и капитальный ремонт Бакинского железнодорожного вокзала, официальное открытие которого состоялось 10 февраля. На открытии железнодорожного вокзала и административного здания АЖД присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Судя по фотографиям, распространенным в интернете, обновленному вокзалу нет равных во всем регионе. Железнодорожники учли мельчайшие детали для комфортного ожидания и отправки пассажиров, вплоть до популярных в Европе Sleep Box. Бакинский железнодорожный вокзал станет не только главными наземными воротами страны, но и превратится в крупный торговый центр, где помимо различных брендовых магазинов и заведений общепита будут действовать и коммунальные центры ASAN.

Прибывшие в Баку граждане из различных регионов смогут, не выходя из вокзала, получить различные справки, воспользоваться услугами нотариуса и пр. Руководство «Азербайджанских железных дорог» стремится претворить в жизнь выработанную Ильхамом Алиевым новую философию отношений «госслужащий-гражданин». Эта управленческая концепция уже проявила себя лучшим образом в деятельности Службы «ASAN», изменив представление миллионов граждан о функционировании управленческого аппарата.

Взяв эту новую систему обслуживания граждан на вооружение, АЖД запустило специальные поезда «ASAN», которые сегодня курсируют между регионами страны и оказывают услуги гражданам на местах. Поезд «ASAN» состоит из четырех вагонов, включая зал ожидания, лабораторию, зал услуг, купе для отдыха сотрудников. Посредством такой выездной службы четыре государственных органа будут оказывают гражданам девять видов услуг. В поезде организованы и три вида функциональных вспомогательных услуг: фото и медицинскую помощь, а также банковские операции, в ходящие в компетенцию ООО «Азерпочт». Лишь за несколько дней в Газахе Служба поездов ASAN оказала услуги свыше 2500 пассажирам.

Следуя в ногу со временем, руководство «Азербайджанских железных дорог» полностью передало сферу продаж пассажирских билетов Службе «ASAN», обеспечив полную прозрачность всех операций. В то же время срок предварительного приобретения билетов увеличен с 10 до 40 дней, что позволит любому желающему заранее планировать свои поездки. Отныне в кассах железнодорожного вокзала больше не будет очередей, а значит покончено и с порочной практикой утаивания билетов с целью их дальнейшей перепродажи. Все решает «ASAN»: быстро и прозрачно.

Следующей и, пожалуй, самой важной стороной деятельности АЖД, где удалось переломить ситуацию за прошедшие два года, является социальная сфера. Зарплата железнодорожников по сравнению с другими сегментами национального транспорта до поры до времени была крайне низкой. Это отталкивало молодежь и профессиональные кадры от перспективы работы в малооплачиваемой сфере. Путем успешно проведенной новой кадровой политики руководству АЖД удалось увеличить заработную плату железнодорожников в среднем на 60-80%.

АЖД смогло выполнить и другие социальные обязательства. Только за последние два года более 150 железнодорожников были обеспечены квартирами, причем многие из них стояли в очереди на жилье десятки лет и уже потеряли всякую надежду обрести долгожданный очаг.

К сожалению, в условиях экономических трудностей «Азербайджанские железные дороги» не в состоянии пока реализовать все задуманное. Но все понимают, что главное - не останавливаться на достигнутом и продолжать трудный, но жизненно важный путь развития сферы, чтобы соответствовать самым высоким мировым стандартам и приносить пользу стране.