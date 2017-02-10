Путин: "Я готов встретиться с Трампом в Любляне"

Любляна может стать местом встречи лидеров России и США, но это зависит от целого ряда обстоятельств, сказал журналистам президент России Владимир Путин после переговоров с президентом Словении Борутом Пахором, передает РИА Новости.

"Что касается Любляны, Словении в целом, конечно, это замечательное место для того, чтобы вести диалоги подобного рода. Но это зависит не только от нас. Это зависит от целого ряда обстоятельств - текущих дел", - сказал Путин.

"Если когда-нибудь эти встречи состоятся, мы не имеем ничего против Любляны, такие встречи у нас в Любляне уже были", - добавил президент России.