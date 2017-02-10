 

Ильхам Алиев создал Агентство продовольственной безопасности

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал указ о дополнительных мерах по усовершенствованию системы продовольственной безопасности в стране, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно указу, с целью обеспечения в Азербайджане нормативного регулирования безопасности продуктов питания (разработка и утверждение санитарных норм и правил, а также гигиенических нормативов), анализа рисков, проведения в установленном законом порядке работ по гигиенической сертификации, в том числе по сертифицированию качества продовольственной продукции, экспортируемой в зарубежные страны, а также осуществлению государственного контроля в сфере защиты прав потребителей продуктов питания и на всех этапах производства пищевой продукции на основе принципа "с поля на стол" и в соответствии с уровнем риска продукции, создается Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (далее - просто агентство).

С целью обеспечения деятельности агентства также создается Комиссия по продовольственной безопасности. Председатель комиссии - вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов.

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