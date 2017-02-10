В Азербайджане создается новая Госслужба

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об усовершенствовании деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации политики наказания и расширении применения альтернативных мер наказания и процессуального принуждения, не связанных с изоляцией от общества, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно распоряжению, поручено продолжить меры по модернизации деятельности пенитенциарных учреждений, обновлению инфраструктуры и усовершенствованию механизма управления.

Также с целью организации эффективного контроля над исполнение наказаний, не связанных с изоляцией от общества, и повышения эффективности управления в этой сфере создается Служба пробации при Министерстве юстиции Азербайджана.