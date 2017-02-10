 

Трамп оспорит решение суда по его указу

 

Президент США Дональд Трамп пообещал новые действия по национальной безопасности на следующей неделе, но не сказал какие. Он также выразил уверенность в победе в суде, который приостановил его указ по иммиграции, передает РИА Новости.

"Мы будем кое-что делать очень стремительно, это касается дополнительной безопасности для нашей страны, что вы увидите в какой-то момент на следующей неделе", — сказал Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне.

"Мы также продолжим судебный процесс, и у меня нет сомнений, что мы выиграем данное конкретное дело", — добавил Трамп, говоря об иммиграционном указе.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

Позднее апелляционный суд в США признал законным запрет на реализацию иммиграционного указа президента. Суд признал, что государственные интересы могут вступать в противоречие с интересами национальной безопасности. Сам Трамп уже пообещал оспорить данное решение.

Кроме того, в настоящее время Министерство юстиции США изучает решение Апелляционного суда в Сан-Франциско, который оставил в силе запрет на реализацию иммиграционного указа Трампа.

Эксперты не исключают, что дело может дойти до Верховного суда (ВС) США. Верховный суд играет важную роль в политической жизни США и нередко ставит точку в спорах, волнующих общество.

539 просмотров


Старости
Арабских браконьеров депортировали из Азербайджана
Арабских браконьеров депортировали из Азербайджана
Наша погода
Сегодня 4° / 0°
12 Фев 4° / 1°
13 Фев 4° / 1°
14 Фев 5° / 1°

Наши деньги
1 USD   =   1.7301 AZN
1 EUR   =   1.8445 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN


Новостная лента

Трамп встретился с премьер-министром Японии
СМИ: Удар российской авиации по турецким военным спровоцировали войска Асада
Премьер-министр Польши госпитализирована после ДТП в Освенциме
Трамп оспорит решение суда по его указу
Гудси Османов стал советником друга Путина фото
Уволен командующий ВВС Литвы из-за решения отремонтировать Ми-8 в России
В Азербайджане создается новая Госслужба
60-летняя женщина покончила с собой
Израильские дипломаты встретились с Лапшиным обновлено
Ильхам Алиев создал Агентство продовольственной безопасности
Путин не общался с Лукашенко после его пресс-конференции Заявление Кремля
Мощное землетрясение на Филиппинах
Путин: "Я готов встретиться с Трампом в Любляне"
В освобожденный Джоджуг Марджанлы проведут новую дорогу Распоряжение президента
В Азербайджане отметят юбилей Ростроповича
Эрдоган в ближайшее время посетит Украину
Джавиду Гурбанову было что показать Ильхаму Алиеву наша аналитика
Анкара обвиняет Москву в преднамеренном авиаударе
Ильхам Алиев уверен в успешном сотрудничестве с Ираном
Мощный взрыв на газопроводе в Луизиане видео
Водоросли из Антарктиды выжили в открытом космосе
Межбанк нанес удар по рынку недвижимости комментарий эксперта
Пакистан заявил о создании «секретного ядерного города» в Индии
Юрий Дракохруст: «В Беларуси помнят кредит, который Алиев выдал Лукашенко»
Гаджибала Абуталыбов собрал коммунальщиков, прокуроров и судей