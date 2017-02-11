Трамп встретился с премьер-министром Японии

Президент США Дональд Трамп принял премьер-министра Японии Синдзо Абэ и пообещал мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе и новые меры по национальной безопасности внутри страны, передает РИА Новости.

Говоря о главной теме встречи, Трамп отметил прочность союза США и Японии.

"Американо-японский альянс является краеугольным камнем для мира и стабильности в АТР", — сказал он на пресс-конференции с премьер-министром Японии.

Трамп назвал важным то, что обе страны продолжают вносить существенный вклад в этот альянс, который, в чем он уверен, "будет становиться все сильнее и сильнее".

Трамп также сказал, что будет вместе с Японией строить защиту от северокорейской ядерной угрозы.

"Мы будем вместе работать над продвижением наших общих интересов, которых у нас немало в регионе, включая свободу навигации и защиту от северокорейской ракетной и ядерной угрозы. И то, и другое я считаю очень важным приоритетом", — заявил Трамп.

В ходе пресс-конференции Трамп также пообещал честную мировую торговлю и борьбу с искусственной девальвацией, которая используется для поддержания экспортеров, но может привести к "валютным войнам", когда различные страны стараются искусственно занизить курсы своих валют.

"Что до девальвации валюты, я давно жаловался на этот счет. Думаю, в конечном итоге и, скорее всего, намного быстрее, чем многие думают, мы будем на площадке равных возможностей", — сказал Трамп на пресс-конференции.

"Это должно быть честным, и мы сделаем это честным", — добавил он.