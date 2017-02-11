В Москве в ДТП попал автомобиль посольства Армении

Автомобиль Mersedes, принадлежащий посольству Армении, попал в ДТП в районе аэропорта "Шереметьево", сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства Левон Торгомян.

"На выезде на платную трассу со стороны аэропорта "Шереметьево" автомобиль Mersedes, принадлежащий посольству, столкнулся с Kia. По предварительной информации, никто не пострадал", — сказал Торгомян.

По информации посольства, сейчас на месте работают сотрудники ДПС. "Наш водитель сообщил, что он не виноват в ДТП, однако сотрудники ДПС, я думаю, разберутся", — отметил пресс-секретарь.