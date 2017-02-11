 

В Туркменистане наступил "день тишины"

 

"День тишины" наступил в Туркменистане в субботу, 11 февраля — накануне президентских выборов, сообщает РИА Новости.

По закону агитация начинается со дня регистрации кандидата и прекращается за одни сутки до дня выборов. Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и т.д.), ранее размещенные вне помещений избирательных комиссий, сохраняются в день голосования на прежних местах.

На высший государственный пост в Туркменистане претендуют девять кандидатов, в том числе действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов.

Голосование в воскресенье пройдет с 07.00 до 19.00. Будут открыты 2578 избирательных участков, из них 39 — при дипмиссиях Туркменистана за рубежом.

Законодательство Туркменистана не устанавливает порога явки, поэтому при любой активности избирателей выборы будут признаны состоявшимися.

Избранным президентом будет считаться кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Согласно новой Конституции Туркменистана, принятой 14 сентября 2016 года, сроки президентских полномочий увеличены с пяти до семи лет, а также снято верхнее возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом страны.

Основной закон государства устанавливает, что президентом Туркменистана может быть избран гражданин страны, родившийся в Туркменистане, не моложе сорока лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих пятнадцати лет постоянно проживающий и работающий в Туркменистане.

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