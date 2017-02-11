В то время как Россия и Турция продолжают выяснять, известны ли были точные координаты турецкого подразделения под Эль-Баб уничтожившим его российским летчикам, в других частях воюющей Сирии становится все жарче.

Как и ожидалось, попытка подвести под общий знаменатель все противоборствующие силы и договориться о всеобъемлющем мире, предпринятая Россией и Турцией, провалилась. Больше того, стремясь отделить «правильных» боевиков от «неправильных», союзники простимулировали процесс объединения и дальнейшей радикализации сил, которые отказываются идти на любые договоренности с Дамаском.

Мало того, что представители оппозиционных группировок, отправившиеся в конце января в Астану, отказались подписывать какие-либо итоговые документы. Те отряды, которые не поддержали прекращение огня, приняли решение о координации усилий и вошли в единую радикальную коалицию «Хайят Тахрир аш-Шам». И на этой неделе ее военный руководитель Хашем аш-Шейх заявил о начале наступления на сирийскую армию на северо-западе страны. Это грозит серьезными проблемами.

Основные силы радикальной коалиции сосредоточены в провинции Идлиб, на запад от Алеппо. Удар с их стороны вынудит отвлечь силы от наступления в сторону Эль-Баб и дальше на Ракку, которое и без того продвигается не слишком успешно. А нынче еще и появилась информация, что в Алеппо просочились боевики и в отдельных кварталах время от времени вспыхивают бои.

В основу «Хайят Тахрир аш-Шам» легла бывшая «Ан-Нусра», два раза с начала основания в качестве филиала «Аль-Каиды» менявшая название. От «Аль-Каиды» группировка, кстати, давно открестилась. Зато другая группировка, заявлявшая о своих идейных связях с «Аль-Каидой», не нашла общего языка с новообразованной коалицией. «Джунд аль-Акса», воевавшая на севере провинции Хама, переименовалась в «Лива аль-Акса» и в поисках сильного союзника объявила о присоединении к «Исламскому государству». Но переименованием и клятвой ИГИЛ дело не ограничилось. «Лива аль-Акса» развила необыкновенную активность, совершенно неожиданную для других группировок в регионе. За считанные дни под контроль джихадистов перешли два десятка городов и поселков в провинциях Хама и Идлиб.

Как и силы коалиции, куда их не приняли, они разворачивают наступление на восток, на соединение с основными силами «Исламского государства», а это угрожает тем, что они перережут единственную дорогу к югу от Алеппо, по которой идет снабжение тамошней большой группировки. Ее, в отличие от окруженных частей в районе Дейр-аз-Зора, с воздуха обеспечить не получится, слишком велика. Одновременно еще южнее сирийское, разумеется, при российской поддержке, наступление на Пальмиру от базы Тияс снова не только остановилось, но и было отброшено тамошними отрядами ИГИЛ.

В общем, как-то не здорово в последние дни идет борьба с главным международным террористом. Не исключено, что причина тут в позиции Ирана. Наблюдая за тем, как Россия стремится объединиться с США на сирийском направлении и оказаться предельно полезной Вашингтону, Тегеран, чьи и без того сложные отношения с американцами резко обострились при новой администрации, снизил активность своих сил в Сирии. Поскольку иранские подразделения отличаются гораздо более высокими военными качествами, это могло сказаться на общей обстановке. Впрочем, это лишь гипотеза. Точно можно констатировать одно: ни легче, ни проще в Сирии после объявления «перемирия» не стало. И если станет, то нескоро.