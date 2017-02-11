То, что произошло вечером 10 февраля в Армении, смело можно назвать прямым и успешным следствием экстрадиции блогера Александра Лапшина в Баку. И в Ереване этот момент, судя по реакции СМИ, еще не особо поняли. Одиозный армянский генерал Аркадий Тер-Тадевосян по прозвищу «Командос» отказался ехать в Минск на празднование 100-летия ДОСААФ Республики Беларусь и в связи с этим он в своем письме на имя главы объединения ДОСААФ Беларуси Ивана Дырмана отметил, что вынужден отказаться от поездки, так как бывал в «Арцахе» (кавычки наши –haqqin.az).

Понятно, что «Командос» попытался тем самым донести до белорусской общественности свое и общеармянское негодование фактом задержания в Минске Лапшина. Но получилось у него, как всегда, своеобразно (о своеобразности чуть ниже).

Ведь это что получается? Пока ереванские деятели всех мастей заявляют, что случай с блогером, незаконно посетившим «НКР» не станет прецедентом, активно зазывают туристов в Карабах – им в спину ударяет свой же человек. И не простой, а сам «Командос», который боится ареста за посещение «Арцаха» и об этом открыто сообщает в письме. Это как в ставшей уже крылатой фразе покойного российского политика Черномырдина: Хотели как лучше, а получилось как всегда.

Вот так и Тер-Тадевосян: хотел, видимо, как лучше, да еще и попытался «ущипнуть» белорусские власти своим отказом. Но получилось так, что он подтвердил версию немногочисленных пока что армянских скептиков, утверждавших, что теперь желающих приехать в «Арцах» будет совсем немного. Как минимум потому, что по межгосударственным соглашениям этих людей можно будет арестовать. И даже не нужно обращаться в Интерпол.

Впрочем, кажется и в Минске не особо расстроятся отказом Тадевосяна приехать, учитывая, что армянский ДОСААФ, которым и руководит «Командос», воспитывает по большей части боевиков, а точнее смертников.

В армянских СМИ сообщалось, что во время прошлогодних апрельских боев в Карабахе именно в ДОССАФ тренировались «добровольцы», которых Тадевосян отправлял на оккупированные азербайджанские территории.

Сам «Командос» любит говорить: "У меня нет пушечного мяса, я должен хорошо подготовить добровольцев и только потом отправлять их на поле боя". Не эти ли добровольцы погибали так и не достигнув поля боя от ударов азербайджанских дронов? Не они ли погибали в танках, не успев ничего понять после попадания ракет Spike?

Теперь о «своеобразности» Тер-Тадевосяна-«Командоса». Этот герой, еще до начала апрельских боев в 2016 году прямо намекнул на существование у Армении грязной атомной бомбы. «У нас есть оружие, о котором враг не знает. Это оружие создается руками армян, и оно может быть применено в самый сложный момент, чтобы Азербайджан не успел опомниться», заявил тогда он.

После этого пошла цепная реакция. Многие армянские деятели начали подтверждать наличие атомного оружия в Армении. Это заинтересовало международные инстанции. И в итоге болтовня Тадевосяна привела к тому, что Армении строго пригрозили. Да так, что с тех пор об атомном оружии в Ереване предпочитают не говорить, даже теоретически.