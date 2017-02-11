После экстрадиции блогера Александра Лапшина в Армении решили организовать поток туристов в Карабах и уже анонсировали приезд группы известных журналистов, почему-то из Санкт-Петербурга. Во всяком случае, в ходе бурных обсуждений в парламенте Армении об этом заявил депутат Рубен Акопян. По его словам, приехать они хотят даже не столько ради карабахского конфликта, сколько для защиты международного права, которое в случае с их коллегой оказалось нарушено.

«Нужно удвоить усилия по приглашению известных мировых деятелей в Карабах. Это станет сигналом о том, что цивилизованный мир – на стороне прав человека», - отметил Акопян. Правда, имен «известных журналистов» армянский депутат почему-то не привел.

Правда, встречаются и другие мнения. К примеру, как уже сообщал haqqin.az, пресс-секретарь оппозиционной партии «Наследие» Давит Санасарян считает, что после прецедента с Лапшиным ни один трезвомыслящий иностранец не посетит Нагорный Карабах. «Иностранцы больше не будут посещать Арцах, чтобы не стать новыми «лапшинами».

В беседе с haqqin.az депутат Милли Меджлиса, политолог Эльман Насиров отметил, что экстрадиция Лапшина - очень важный показатель необратимости наказания за нарушение государственной границы и посещения оккупированных территорий Азербайджана.

«Советую тем, кто планирует противозаконно посетить Нагорный Карабах, вспомнить судьбу Лапшина, который сидит в следственном изоляторе в Баку. Думаю, что это многих остановит от опрометчивых шагов», - подчеркнул парламентарий.

По его словам, у Азербайджана нет никаких претензий к гражданам других стран, которые едут в Армению. «Но за посещение без разрешения оккупированных территорий, самопровозглашенного Нагорного Карабаха, независимость которого не признала даже Армения, придется отвечать по международным законам. Азербайджан в этом вопросе проявил волю и решимость и доказал это на примере экстрадиции Лапшина. Это событие может служить примером для других стран, чьи территории находятся под оккупацией. Задуматься должны и те, кто намерен посетить эти земли», - заявил Эльман Насиров.

Народный избранник обратил внимание на тот факт, что армянская пресса оценила экстрадицию Лапшина как очередное поражение Сержа Саргсяна. «После успеха азербайджанской армии в апрельской войне, восстановления села Джоджуг Марджанлы, экстрадиция блогера стала дипломатическим фиаско армянского правительства. Выдача блогера - это доказательство признания азербайджанских границ и принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану», - отметил он.