Отставной козы барабанщик. Так в советское время называли незнаек, выдававших себя за всезнаек. И ошибаются те, кто считает, что таковых не может быть среди американских дипломатов. Может, особенно, если дипломаты эти бывшие, то есть просроченные, секонд-хендовские. Хотите доказательства этих слов? Легко. Посмотрите на этого мощного старика, который в отличие от Кисы Воробьянинова изображает из себя отца демократии, даже не приступая к поеданию холодной телятины.

Его политическое кредо , как у монтера Мечникова, звучит громко и непонятно. «Всегда!» - таково кредо нашего «героя» Кто он? Бывший посол США в Азербайджане (1994-1997 гг.) Ричард Козларич. Этот господин представляет собой весьма уникальный экземпляр. По окончании своей работы в Баку, словно тут сотворили с ним нечто просто позорное , он решил выйти на поприще политической спекуляции и откровенной лжи в отношении государства, в котором работал.

Не долго мешая, он нашел сторону, которая согласилась удовлетворить интересы этого отставного дипломата. Это - армянская диаспора США. С ее голоса он поет давно, радуя своих патронов, но не вызывая в нормальных людях никаких иных чувств, кроме брезгливости .

Американец, судя по всему, совсем не беспокоится о морально-этической стороне дела, равно как и о своем имидже. Он пошел вразнос, и очередным доказательством этому стало его привычно новое примитивное заявление. Козларич видите ли считает тревожным прецедентом арест и выдачу Минском Азербайджану блогера Александра Лапшина – по требованию бакинских властей.

В беседе с армянскими журналистами отставной американский дипломат заявил: «Как бывший дипломат, я считаю это тревожным прецедентом. Каждый, кто посетил Нагорный Карабах, может быть экстрадирован в Азербайджан, если въедет в страну, которая имеет с Азербайджаном соглашение об экстрадиции. Кроме того, что будет с теми армянами, которые согласились участвовать созданной в Баку армяно-азербайджанской платформе? Они тоже будут арестованы?».

Нет, кто-нибудь понял этот бред? Как-то сразу подумалось о возможном пагубном влиянии армянского коньяка на умственные способности отставного дипломата. Потому что не верится, что американский дипломат, пусть и бывший, мог так откровенно отстаивать интересы не США, а государства, к которому формально не имеет никакого отношения. А тем временем, он именно так и делает, по сути озвучивая позицию официального Еревана.

Это ведь там признали свою немощь в деле торжества справедливости. Это там опасаются, что дело Лапшина отрезвит многих. Это ведь там несут ахинею, призывая здравомыслящих граждан различных стран мира совершать незаконные вояжи к карабахским сепаратистам.

И вот, практически тоже самое повторяет Козларич. Хотя, он должен был хотя бы изучить вопрос, прежде чем делать громкие заявления. Соверши он над собой такое интеллектуальное насилие, Ричард узнал бы, что Лапшин не является гражданином Армении или США. Стало быть, вмешательство в дело Лапшина армянской или американской стороны просто неуместно.

Тем более, что США официально признает территориальную целостность Азербайджана и не рекомендуют своим гражданам ехать на оккупированные Арменией земли нашей страны. Я уже не говорю о том, что в США конечно же также осудили бы гражданина любой иной страны мира, который незаконно посещал бы территорию Соединенных Штатов, затем издеваясь над американскими пограничниками за то, что они впустили его в страну по причине различия в написании имени нарушителя в разных его паспортах. И уж конечно же в США не цветами и овациями бы встречали того, кто призывал к поддержке сепаратизма.

Все эти очевидные вещи как-то вышли за рамки понимания просроченного дипломата. Причем настолько, что он умудрился сравнить неоднократное незаконное посещение оккупированных территорий со стороны профессионального провокатора Лапшина с прибытием в Баку, по приглашению азербайджанской стороны, армянских правозащитников.

Прибывшие в нашу столицу армяне, к сведению этого дипломата неведомой породы, не проявляли неуважения к Азербайджану, не нарушали наших законов. Наоборот, они выступили с заявлением о необходимости восстановления территориальной целостности Азербайджана, как первого и самого важного шага на пути к миру между нашей страной и Арменией… Неужели Козларичу так сложно осознать простую истину? Неужели Козларич не увидел разницы между Вааном Мартиросяном, бежавшим из Еревана вместе с семьей и спасаясь в Баку от преследований военной хунты Саргсяна, и Лапшиным, нарушившим законы Азербайджана? Конечно же, Козларич все понимает. Однако, говорит он по заказу тех, кто заказывает эту фальшивую мелодию!