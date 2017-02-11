 

С какими товарами Азербайджан выйдет на мировые рынки? увы! с пустыми руками

Автор: Отдел экономики 

О том, что одним из главных условий роста экономики и укрепление национальной валюты Азербайджана является развитие ненефтяного сектора не говорил разве что только ленивый. Повышение доли экспорта не нефтяного сектора предусмотрено и дорожной картой стратегии развития страны. Какие же товары и на какие новые рынки Азербайджан может вывести уже в 2017 году?

Отвечая на этот вопрос haqqin.az эксперт-экономист Вугар Байрамов вновь напомнил о существующей нефтяной зависимости национального экспорта.

По его словам, в 2014 году, когда началось снижение мировых цен на энергоносители, доля нефти в экспорте Азербайджана составляла 95%. В прошлом году этот показатель снизился до 86%. То есть на каждые 100 долларов доходов от экспорта - 86 долларов поступают от нефтянки.

Объем не нефтяного экспорта составляет всего 1 млрд долларов. И 75% из этой суммы приходится на сельскохозяйственную продукцию.

Основным покупателем азербайджанской аграрной продукции является Россия, почти 90% экспорта сельскохозяйственных товаров идет именно в эту страну. По словам Байрамова, вполне реально расширить перечень экспортируемых сельхозтоваров и выйти с ними на новые рынки, кроме европейских.

«Начать экспансию на европейские рынки в этом году не удастся по ряду причин. К примеру, предстоит еще поработать над приведением товаров в соответствие с европейскими стандартами, заключить соглашения, пройти сертификацию и пр. Однако не стоит забывать об очень удобных и перспективных рынках Ближнего Востока и стран Персидского залива», - отметил Байрамов. По его мнению, уже в этом году Азербайджан сможет поставлять в эти регионы фруктовые соки, овощные консервы, варения, томатную пасту и прочее.

«Есть еще одна конкурентоспособная продукция, с которой можно спокойно выйти на рынки различных регионов включая Европу – марочные вина», отмечает эксперт. К примеру, вина линии Savalan имеют все шансы закрепиться на европейском рынке. При этом растет потребление вин внутри страны. Азербайджанские вина успешно продают в наших отелях, ресторанах, зонах отдыха, различных туристических объектах.

Винные стеллажи есть в бакинских моллах, расширяется сеть специализированных магазинов Wine house в Баку и других городах. Все это свидетельствует о том, что спрос внутри страны будет расти. Поэтому требуется увеличение производства, чтобы еще и экспортировать марочные вина за рубеж», - сказал Байрамов.

При этом, по словам эксперта, говорить о выходе на внешние рынки продукции легкой промышленности и других отраслей в этом году еще рано. «Необходимо наладить выпуск более конкурентоспособных товаров, провести маркентинговую и логистическую работу», считает эксперт.

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