На протяжении всей своей многовековой истории Азербайджан славился толерантностью. На его землях находили приют очень многие народы, принадлежащие к разным культурам и конфессиям: евреи, русские молокане, немцы… В этом году первым немецким колониям на территории Азербайджана исполняется ровно 200 лет. В связи с этим президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев издал распоряжение «О 200-летии создания немецких поселений в регионе Южного Кавказа».

Согласно этому Распоряжению Министерство культуры и туризма совместно с Министерством иностранных дел и Национальной Академией наук должно подготовить и осуществить специальную программу мероприятий, посвященных 200-летию создания немецких поселений в регионе Южного Кавказа. Отрадно осознавать, что в стороне не осталась и мировая общественность: специальная программа включена в «Программу юбилеев выдающихся личностей и знаменательных событий на 2016-2017 годы» ЮНЕСКО.

В рамках этой программы по всей стране – в Гяндже, Гейгеле, Шамкире, Товузе, Кедабеке – пройдут различные мероприятия: будут открыты музеи и выставки, проведены семинары, симпозиумы, концерты, дружеские встречи и т.п.

Мне довелось побывать в первых трех городах и своими глазами увидеть приготовления к этим масштабным мероприятиям. Немцам и азербайджанцам есть что вспомнить из долгой совместной истории.

Первые поселения выходцев из южных областей Германии стали возникать на территории Азербайджана во втором десятилетии XIX в. В то время в Германии после наполеоновских войн происходили политические и религиозные беспорядки, имели место суеверия, что в Европе приближается конец света и спасение можно найти лишь на Востоке. Наиболее религиозное население устремилось в Россию и на Кавказ, где собиралось основать Новый Иерусалим и ожидать Второго пришествия Христа.

Известен факт, что «Базельское Евангелическое общество» обращалось к российскому императору с просьбой «разрешить основать в Закавказье немецкие колонии из благочестивых семейств…». В 1817 г., 10 мая, российский император Александр I подписал прошение 700 швабских семей о переселении в Закавказье. Немецкие колонисты прибыли сначала в Грузию, затем – в 1819 г. – были основаны первые немецкие колонии в Азербайджане: Еленендорф (нынешний Гейгель) и Анненфельд (ныне Шамкир).

В последующие годы появилось еще шесть поселений: Георгсфельд, Алексеевка, Гринфельд, Эйгенфельд, Траубенфельд, Елизаветинка. Поначалу они были практически изолированными, немцы общались лишь друг с другом и все вместе это напоминало по своему укладу жизни маленькую Германию на Кавказских землях. Неофициальным центром являлся Еленендорф, который был самой большой немецкой колонией на Кавказе.

К 1822 г. в восьми колониях жило 5 тысяч немецких колонистов. К слову сказать, с ними у Азербайджана никогда не было проблем: это были очень трудолюбивые, дружелюбные, законопослушные и талантливые люди. Дружбе, экономическому и культурному сотрудничеству представителей двух различных народов не мешала даже разница культур, языка и религии.

«Колонисты, – пишет профессор, доктор исторических наук Рауф Гусейнзаде, – оказали заметное влияние на появление и развитие на Кавказе некоторых отраслей хозяйства и промышленности, способствовали распространению здесь новых или усовершенствованных орудий труда и передовых методов хозяйствования». Немцы, в свою очередь, перенимали у местного населения сельскохозяйственные приемы и культуры, а также многое другое.

Азербайджанцы со своей стороны никак не препятствовали немцам вести привычный для них образ жизни, сохранять свою самобытность и язык, отправлять религиозные обряды, строить храмы… Первая лютеранская церковь была построена в 1854 г. в Еленендорфе, в 1898 г. – в Баку, в1909 г. – в Анненфельде. Храмы были воздвигнуты по проектам немецких архитекторов А.Эйхлера и Ф.Лемкуля.

После Октябрьского переворота 1917 г., последовавшего за ним распада Российской империи и провозглашения Азербайджанской Демократической Республики немецкие колонисты, ставшие к тому времени полноправными гражданами страны, активно включились в общественно-политическую жизнь.

Так, в парламенте АДР был и представитель немецких колонистов Лоренц Кун. В архивах сохранился текст его приветственной речи, где он отметил, что за прошедшие сто лет с момента возникновения первых немецких колоний между местным населением и пришлыми немцами «ни разу не были нарушены самые искренние добрососедские отношения».

К тому времени немцы проживали не только в указанных выше районах станы, но и в столице – Баку. Там они активно участвовали в культурной и экономической жизни, привнесли свой заметный вклад даже в формирование внешнего облика города: Баку знает много имен выдающихся немецких архитекторов.

В 20-30-е гг. ХХ в. в Азербайджане издавались даже газеты на немецком языке: «Bauer und Arbeiter» («Крестьянин и Рабочий») и «Lenins Weg» («Ленинский путь»), распространявшиеся не только в Азербайджане, но и среди всего немецкого населения Южного Кавказа.

В 1928 г. в Еленендорфе был открыт Краеведческий музей, организованный уроженцем этого городка Яковом Гуммелем, педагогом и археологом, немало сделавшим для истории Азербайджана. Именно в этом музее по инициативе Гуммеля в 1940 г. состоялась одна из первых выставок, посвященных юбилею великого Низами Гянджеви – его 800-летию. Эту выставку наряду с азербайджанцами высоко оценили и немцы, что, несомненно, является очередным доказательством глубокого проникновения и диалога культур.

К началу Второй Мировой войны, т.е. к 1939 г., в Азербайджанской Республике проживало более 23 тысяч немцев. Среди них были специалисты самых разных отраслей: агрономы, животноводы, архитекторы, ученые, инженеры, врачи, учителя и т.д., а также предприниматели и простые крестьяне.

К сожалению, после 1941 г. по всему Советскому Союзу началась повальная депортация этнических немцев: с обжитых и ставших родными мест их насильственным и жестоким образом переселяли в отдаленные и глухие области Казахстана и Сибири.

Но даже и этой печальной страницы в истории двух братских народов – немецкого и азербайджанского – могло бы не быть, если бы не политика Советского Союза по депортации всех этнических немцев.

На сегодняшний день большой немецкой общины в Азербайджане, к сожалению, нет. Но есть лютеранская община в Баку, Германо-Азербайджанское культурное общество «Капельхаус». В столице Азербайджана и других городах, бывших когда-то немецкими колониями, бережно сохраняется культурное наследие, оставшееся после немецких переселенцев.

Так, в Баку в 2010 г. после ремонтно-реставрационных работ, проведенных по указанию Ильхама Алиева, состоялось открытие здания Капельхауса, в котором сейчас проводятся концерты и вечера.

В 2013 г. была закончена реставрация немецкой лютеранской церкви в Шамкире. В лютеранской церкви в Гейгеле действует бесплатный и очень интересный краеведческий музей, в котором можно не только познакомиться с культурой и бытом немецкой общины, но и приобрести красочные буклеты на разных языках.

Гейгель является своего рода показателем качества той заботы, которую проявляет руководство страны к немецкому культурному наследию.

Я с удивлением обратила внимание на то, что все дома, сохранившиеся с середины XIX в. – а таких несколько улиц! – отреставрированы, им придан тот облик, который они имели с самого начала. Правда, из-за того, что все они стоят такие аккуратненькие, беленькие, отделанные золотистого цвета деревянными верандами, производят впечатление только что построенных.

Если бы не сохранившиеся с XIX в. таблички с именами владельцев домов, написанные по-русски, но готическим шрифтом, возникло бы полное ощущение, что ты находишься в каком-то современном поселке.

Однако это, пожалуй, единственный минус, потому что во всем остальном город поражает своей чистотой (истинно немецкой!), аккуратностью и опрятностью. И бережным отношением к природе: например, стоит старое дерево, а по этому месту должна пройти трасса. Так дерево не спилили, а оставили посередине дороги, и теперь два потока машин обтекает его с двух сторон. А чтобы «без дела не стояло», на него приспособили дорожный знак.

На этих чистых улочках можно встретить иностранных туристов, в том числе и из России, которые находятся буквально в культурном шоке от увиденного. Сочетание пряничных домиков с истинно альпийскими пейзажами вокруг Гейгеля заставляет туристов восклицать: «Ну тут у вас прямо как в Европе!».

Местное население очень доброжелательное. Услышав вопрос: «Как пройти к кирхе?» (а ее от автовокзала не видно), молодая женщина с ребенком, отбросив свои дела, проводила меня к самым воротам.

При практически полном отсутствии немецкого населения местные жители не забывают немецких культурных традиций, с удовольствием о них рассказывают, показывают наиболее знаменитые дома – в основном, те, где было налажено производство знаменитых местных вин.

Гянджа, где также в прошлом был очень большой процент немецкого населения, тоже произвела впечатление какого-то сказочного городка из табакерки – яркого, нарядного, из красного кирпича. Так случилось, что я не была в Гяндже более десяти лет, и за эти годы город неузнаваемо изменился. В лучшую сторону! Он такой же аккуратный и опрятный, как и Гейгель, только несравнимо больше по размеру.

Не знаю, насколько старинные немецкие традиции повлияли на современных жителей Гянджи, но то, что внешний облик города – в немалой степени и их заслуга, это точно. Даже на окраинных улочках поражает чистота и какая-то немецкая размеренность. Несмотря на то, что Гянджа застраивается современными новыми домами (но не так бессистемно, как Баку, а очень сдержанно, все новые дома вписываются в старинный стиль), они производят впечатление чего-то патриархального. И доброго.

Будет ли производить эстетическое впечатление клумба, засаженная одним сортом цветов? Причем цветов, подобранных по цвету и размеру? Я думаю, нет. Клумба хороша разнообразием! Причем таким, при котором ни один цветок не вытесняет другой, а сосуществует рядом как друг. Это и есть философия азербайджанского мультикультурализма.

Программа Азербайджана, посвященная 200-летию создания немецких поселений на Кавказе – призвана и дальше претворять в жизнь идею добрососедства, взаимоуважения и взаимопроникновения культур.

Новая программа показывает, что эта политика была отнюдь не на один год, а будет продолжаться и продолжаться, а это означает крепкую дружбу Азербайджана с другими странами, в данном случае – с Германией.