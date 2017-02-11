Какому банку можно доверять в Азербайджане? Вопрос вовсе не риторический. Он волнует сегодня многих в Азербайджане. Десятки граждан обращаются с подобным вопросом в редакцию ежедневно. Люди эти имеют небольшие сбережения и хотят разместить их в банках. Но с одним условием, чтобы этот банк был надежным, заслуживающим доверия. Конечно, интересует потенциальных вкладчиков и другой вопрос – какие проценты будут выдавать банки. Но поскольку застрахованные процентные ставки банков строго регулируются Фондом страхования вкладов, то, по сути, они везде одинаковы. А вопрос надежности банков, действительно, стоит остро, люди теряют к ним доверие. И не на пустом месте, этому способствуют распространяющиеся слухи о предстоящем закрытии еще целого ряда банков.

Так, Фонд страхования вкладов подготовил подробный план ликвидации 9 обанкротившихся банков – ОАО «Atrabank», ОАО «Kredobank», ОАО «Bank of Azerbaijan», «Qafqaz İnkişaf Bankı», ОАО «Texnikabank», ОАО «Zaminbank», ОАО «Royal Bank», ОАО «Gəncəbank», банк «Standart». И эти планы Фонд отправил в соответствующие судебные инстанции. Подробный план ликвидации включает в себя финансовые отчеты с указанием активов и пассивов банка, квартальные отчеты с бывшими и прогнозируемыми доходами и расходами, отчет о судебных решениях, направленных на оплату требований банка и др.

Конечно, все понимают, что это простая формальность, необходимая для процесса окончательной ликвидации указанных банков, лишенных лицензии еще в прошлом году, в соответствии с буквой закона. Но многие недоумевают, почему сегодня, после ликвидации этих банков, появляется так много информации о них. Не лучше было бы информировать население до их ликвидации, для вкладчиков это прошло бы менее болезненно. И не говорит ли это о близком конце ряда других банков, о чем «предупреждают» некоторые эксперты?

Вот, например, Turan со ссылкой на эксперта Акрама Гасанова, имеющего непосредственное отношение к банкам, заявил, что 15 из 32 ныне действующих банков не обнародовали отчет за IV квартал прошлого года. Хотя по закону они должны сделать это не позже, чем через месяц после завершения квартала. А банки, уже обнародовавшие отчет, допустили ряд нарушений, не указав дату публикации отчета, или опубликовав неполный отчет.

Отсюда следует вывод: банкам, скрывающим свои отчеты доверять нельзя, и нельзя хранить там деньги. Закрытые в прошлом году банки тоже постоянно скрывали свои отчеты. И если верить эксперту, то половина из ныне действующих банков в скором времени должна прекратить свою деятельность. Ведь поверившим ему вкладчикам не остается ничего другого, как закрыть свои счета в этих банках и доверить их другим, более надежным. Но и в этом их ждет разочарование, найти надежный банк, который к тому же давал бы высокие процента, дело сегодня очень нелегкое.

Итак, выходит, что люди, во избежание долгих и томительных ожиданий в будущем, уже сегодня должны задуматься о судьбе своих вкладов. Но тот же Гасанов подчеркивает, что доверие к банкам, своевременно опубликовавшим отчет, тоже условное, так как Палата по надзору над финансовыми рынками сообщала, что некоторые банки публикуют искаженные отчеты. По его словам, есть такой банк, который публикует отчет и заявляет о своей прибыльности, однако месяцами не может вернуть вклады. А если уж банк скрывает свои отчеты, то его реклама об увеличении капитала и других успехах простое пустословие.

Вот оно, оказывается, как. Значит, банки в лучшем случае публикуют липовые отчеты, обманывая своих нынешних и потенциальных вкладчиков. Но как же в таком случае определить людям надежность того или иного банка? Ну, хорошо, если банк просто не обнародовал свой отчет, то тут все ясно - с ним лучше не общаться. Но опубликованный отчет, это ведь документ, представляющий большую значимость. Сотни людей в зависимости от неточностей в нем могут принять трагическое для себя и своей семьи решение, которое может сильно повлиять на все стороны их жизни, и, конечно же, изменить ее в худшую сторону.

Казалось бы, полную ясность в это дело призвана внести Палата по надзору за финансовыми рынками. Она должна не только требовать у банков своевременно публиковать свои квартальные отчеты, но и следить за верностью указанных в них показателей. Если она это делает, то должна должным образом ответить эксперту – неофициальному лицу. А если все еще этим не занимается, то должна просто задуматься о том, что за прошедший неполный год своего существования пора бы и приступить к такой работе. Но пока Палата лишь отмечает, что совокупные убытки банковского сектора страны на 1 января 2017 года составили чуть ли не 1,7 млрд. манатов. И речь в данном случае идет не об улучшении, а наоборот, об ухудшении состояния банков. По итогам 11 месяцев прошлого года, по утверждению той же Палаты, убытки банковского сектора оценивались на уровне около 1,3 млрд. манатов. А еще месяцем ранее эти убытки не дотягивали и до 1 млрд. манатов.

А пока Палата раскачивается, другой эксперт Вугар Байрамов утверждает, что объем проблемных кредитов банков официально достиг почти 1,5 млрд. манатов, что составляет 8,9% всего их кредитного портфеля. Но тут же уточняет: мониторинги показывают, что объем проблемных кредитов намного больше, чем указывает Центробанк. По разным причинам банки не заинтересованы указывать «опаздывающие» кредиты в качестве проблемных. А с учетом низкой платежеспособности взявших эти кредиты лиц можно ожидать дальнейшего увеличения объема проблемных кредитов. Более того, эксперт считает, что согласно исследованиям, большую часть проблемных кредитов уже можно внести в список безнадежных.

Да, плохо приходится нашим банкам. Как видно, закрытие в прошлом году десяти банков не смогло выправить ситуацию в банковской системе страны. В то же время закрытие новых банков не теряет свою актуальность и сегодня. Некоторые из них и сами, думается, не против такого крайнего шага. Поможет ли это выправить ситуацию в этом секторе, сказать трудно. Но ясно одно - отсутствие официальной информации может привести к такому нежелательному итогу, как массовый отток вкладчиков из банков. Вот тогда уже не будет никакой надобности ни в официальной информации Палаты надзора над финансовыми рынками, ни в самой Палате.