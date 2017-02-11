 

Лидер владимирской банды Азад Мамедов осужден пожизненно

Автор: Спартак Гасанов, отдел информации 

Банда «Черных риелторов» из Владимира под руководством уроженца Азербайджана Азада Мамедова действовала с 2009 по 2013 годы и терроризировала город, сообщает haqqin.az со ссылкой на российское издание «Право.ру».

Согласно информации, кроме лидера группировки в нее входило еще восемь участников. Преступники действовали по конкретной схеме: сначала они выбирали потенциальную жертву из социально-неблагополучных граждан с квартирами в собственности, а потом собирали информацию по объекту недвижимости. Владельцев квартир спаивали, чтобы они подписали все необходимые документы. После чего жертв вывозили в отдаленные деревни либо убивали.

Задержать злоумышленников удалось лишь в 2013 году. По информации правоохранителей, на счету банды «черных риелторов» 5 убийств, а всего – более 22 потерпевших из Владимира и соседних областей. От совершения незаконных сделок преступники получили доход свыше 40 миллионов рублей.

Азаду Мамедову и наиболее активному сообщнику Джафару Мирзоеву Владимирский областной суд назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима. Другие члены «группировки Мамедова» приговорены к различным срокам лишения свободы от 17 до 4 лет.

Согласно информации российского издания, преступники считают такое наказание слишком суровым и обжалуют его в Верховном суде России.

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