 

40% земель в Азербайджане подвергнуты эрозии наши проблемы

Автор: Отдел экономики 

Территория Азербайджана загрязнена нефтяными, транспортными, бытовыми отходами, включая даже выброшенную на свалки электротехнику. Об этом в беседе с haqqin.az заявил азербайджанский эколог, председатель Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Тельман Зейналов.

В своем комментарии эксперт коснулся недавних обнародованных данных по Украине, где, по различным критериям загрязненными являются около 20% земель. 

«Конечно же, у нас процент загрязненных земель заметно ниже, чем в Украине. Дело в том, что в этой стране большое количество промышленных, горнодобывающих объектов, которые и являются виновниками загрязнения, - отметил Зейналов. – Однако Азербайджан – нефтяная страна. Нефтедобыча и нефтепереработка влияют на появление загрязненных зон, речь, прежде всего идет о Баку и Ширване (Али Байрамлы). Но работа по очистке идет очень активно».

Что касается регионов страны, то, по словам эколога, здесь можно говорить о загрязнении бытовыми и сельскохозяйственными отходами. Но опять же, ситуацию нельзя назвать критической.

«Для Азербайджана гораздо серьезнее другая опасность – водная и ветровая эрозия почвы. Ею подвержены до 40% пахотных земель страны. Это серьезная цифра», - отмечает эксперт.

По словам Зейналова, водная эрозия происходит под воздействием потоков атмосферных вод, когда сносится верхний, наиболее богатый гумусом и элементами питания слой почвы. Разрушение почвы текущими водами наблюдается и в услови­ях орошаемого земледелия.

Ветровая эрозия сопровождается выдуванием мелких почвенных частиц ветром и переносом их на значительные расстояния.

Причин возникновения эрозии много. Основная из них — нерациональное использование сельскохозяйственной территории, выражающееся прежде всего в уничтожении естественной растительности.

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