6 января 1992 года первый президент Грузии Звиад Гамсахурдия и его сторонники покинули бункер Дома правительства, а затем и страну. Это произошло после двухнедельных кровопролитных боев с использованием артиллерии на проспекте Руставели в Тбилиси.

Мятеж против Звиада Гамсахурдия подняли части Национальной гвардии под предводительством не менее известного Тенгиза Китовани. Об этих событиях двадцатилетней давности пишет колумнист Sputnik Армения – бывший собкор "Известий" в Армении Сергей Баблумян , который пытался взять интервью у находившегося в Армении беглого президента Армении. Так как же Гамсахурдиа оказался в Ереване?

Оказывается, после того, как Гамсахурдия покинул бункер здания правительства в Тбилиси, он попытался получить политическое убежище в Азербайджане. В 9 утра его конвой пересек границу Азербайджана.

В течение пяти часов он вел по телефону переговоры о предоставлении ему политического убежища, но ему было отказано. Решение о выдворении беглого Звиада Гамсахурдиа с территории Азербайджана, по всей видимости, принял Аяз Муталибов, занимавший тогда пост президента республики.

Так или иначе, Гамсахурдия, со своими людьми направились в Армению, где 10 января он официально попросил политическое убежище, что и было предоставлено. В самой Грузии сторонники Гамсахурдия — звиадисты не смирились с его изгнанием, встав в оппозицию новым властям. Правда, в Ереване Гамсахурдиа пробыл недолго.

15 января в девятнадцать часов местного времени из аэропорта "Звартноц" вылетел Ту-134 с Звиадом Гасахурдиа на борту. Тем же бортом отбыли его семья, сопровождающие лица и личная охрана

Позже стало известно: Звиад Гамсахурдия принял приглашение Джохара Дудаева приехать в Грозный. Его поселили в особняке в самом центре города. А уже в марте 1992 года изгнанный грузинский президент подписал Указ о признании Чечни.

После возвращения на родину 24 сентября 1993 года Гамсахурдия возглавил в Зугдиди (Западная Грузия) так называемое «Правительство в изгнании». В результате успешного наступления к ноябрю 1993 года под его контролем оказалась значительная часть Западной Грузии, включая стратегически важный порт Поти. Грузинская армия, потерпевшая к этому времени поражение в Абхазии, была деморализована. Заручившись поддержкой российских миротворцев, в том, что со стороны Абхазии наступление будет остановлено, правительство Шеварнадзе бросило оставшиеся верными части на звиадистов. 6 ноября 1993 года была захвачена штаб-квартира Гамсахурдии в Зугдиди, сам он с группой сторонников укрылся в горах.

В конце декабря 1993 года Звиаду Гамсахурдия становилось все труднее укрываться от разыскивавших его правительственных отрядов. 31 декабря 1993 года он погиб в селе Дзвели Хибула в горной области Самегрело. Со слов хозяина дома, он покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову из пистолета. Однако наличие пулевого отверстия в затылке породило версию, что он был убит.

Неизвестно как бы сложилась судьба первого президента Грузии, если бы в Баку тогда не приняли роковое для Гамсахурдиа решение о его выдворении с территории страны. Впрочем, насколько правильным было это решение, рассудила сама история.