 

Как Муталибов выдворил президента Грузии из Азербайджана белые пятна истории

Автор: Мурад Самедов, отдел информации 

6 января 1992 года первый президент Грузии Звиад Гамсахурдия и его сторонники покинули бункер Дома правительства, а затем и страну. Это произошло после двухнедельных кровопролитных боев с использованием артиллерии на проспекте Руставели в Тбилиси.

Мятеж против Звиада Гамсахурдия подняли части Национальной гвардии под предводительством не менее известного Тенгиза Китовани. Об этих событиях двадцатилетней давности пишет колумнист Sputnik Армения – бывший собкор "Известий" в Армении Сергей Баблумян , который пытался взять интервью у находившегося в Армении беглого президента Армении. Так как же Гамсахурдиа оказался в Ереване?

Оказывается, после того, как Гамсахурдия покинул бункер здания правительства в Тбилиси, он попытался получить политическое убежище в Азербайджане. В 9 утра его конвой пересек границу Азербайджана.

В течение пяти часов он вел по телефону переговоры о предоставлении ему политического убежища, но ему было отказано. Решение о выдворении беглого Звиада Гамсахурдиа с территории Азербайджана, по всей видимости, принял Аяз Муталибов, занимавший тогда пост президента республики.

Так или иначе, Гамсахурдия, со своими людьми направились в Армению, где 10 января он официально попросил политическое убежище, что и было предоставлено. В самой Грузии сторонники Гамсахурдия — звиадисты не смирились с его изгнанием, встав в оппозицию новым властям. Правда, в Ереване Гамсахурдиа пробыл недолго.

15 января в девятнадцать часов местного времени из аэропорта "Звартноц" вылетел Ту-134 с Звиадом Гасахурдиа на борту. Тем же бортом отбыли его семья, сопровождающие лица и личная охрана

Позже стало известно: Звиад Гамсахурдия принял приглашение Джохара Дудаева приехать в Грозный. Его поселили в особняке в самом центре города. А уже в марте 1992 года изгнанный грузинский президент подписал Указ о признании Чечни.

После возвращения на родину 24 сентября 1993 года Гамсахурдия возглавил в Зугдиди (Западная Грузия) так называемое «Правительство в изгнании». В результате успешного наступления к ноябрю 1993 года под его контролем оказалась значительная часть Западной Грузии, включая стратегически важный порт Поти. Грузинская армия, потерпевшая к этому времени поражение в Абхазии, была деморализована. Заручившись поддержкой российских миротворцев, в том, что со стороны Абхазии наступление будет остановлено, правительство Шеварнадзе бросило оставшиеся верными части на звиадистов. 6 ноября 1993 года была захвачена штаб-квартира Гамсахурдии в Зугдиди, сам он с группой сторонников укрылся в горах.

В конце декабря 1993 года Звиаду Гамсахурдия становилось все труднее укрываться от разыскивавших его правительственных отрядов. 31 декабря 1993 года он погиб в селе Дзвели Хибула в горной области Самегрело. Со слов хозяина дома, он покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову из пистолета. Однако наличие пулевого отверстия в затылке породило версию, что он был убит.

Неизвестно как бы сложилась судьба первого президента Грузии, если бы в Баку тогда не приняли роковое для Гамсахурдиа решение о его выдворении с территории страны. Впрочем, насколько правильным было это решение, рассудила сама история.

371 просмотров


Старости
Арабских браконьеров депортировали из Азербайджана
Арабских браконьеров депортировали из Азербайджана
Наша погода
Сегодня 3° / -1°
12 Фев 4° / 1°
13 Фев 4° / 1°
14 Фев 5° / 1°

Наши деньги
1 USD   =   1.7301 AZN
1 EUR   =   1.8445 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN


Новостная лента

Фазиль Мамедов как зеркало азербайджанской экономики хороших налогов не бывает (Черчилль)
Как Муталибов выдворил президента Грузии из Азербайджана белые пятна истории
40% земель в Азербайджане подвергнуты эрозии наши проблемы
Лидер владимирской банды Азад Мамедов осужден пожизненно
Всем банкам – крышка! наш комментарий
Haqqin.az идет по следам немцев в Азербайджане послесловие к указу Ильхама Алиева
С какими товарами Азербайджан выйдет на мировые рынки? увы! с пустыми руками
Козларич приравнял Лапшина и Ваана Мартиросяна наша реплика
Чем ответят за Лапшина? В Ереване обещают «поток туристов в Карабах»
Армянский генерал на службе Азербайджана "дело Лапшина"
Новые военные успехи ИГИЛ наш комментарий
В Туркменистане наступил "день тишины"
В Москве в ДТП попал автомобиль посольства Армении
Взрыв в Багдаде: есть погибшие
Трамп встретился с премьер-министром Японии
СМИ: Удар российской авиации по турецким военным спровоцировали войска Асада
Премьер-министр Польши госпитализирована после ДТП в Освенциме
Трамп оспорит решение суда по его указу
Гудси Османов стал советником друга Путина фото
Уволен командующий ВВС Литвы из-за решения отремонтировать Ми-8 в России
В Азербайджане создается новая Госслужба
60-летняя женщина покончила с собой
Израильские дипломаты встретились с Лапшиным обновлено
Ильхам Алиев создал Агентство продовольственной безопасности
Путин не общался с Лукашенко после его пресс-конференции Заявление Кремля