Ежегодно 11 февраля в Азербайджане отмечается День работников налоговой службы. Этот профессиональный праздник, установленный указом президента Азербайджана Ильхамом Алиевым в 2005 году, призван отметить важную роль работников налоговой службы в развитии экономики страны и формировании доходов государственного бюджета. Но история этого ведомства уходит своими корнями в прошлый век, и непосредственно связано с независимостью страны.

Еще в далеком 1990 году в составе Министерства финансов Азербайджана была создана Государственная налоговая служба. В октябре 1991 года с целью усовершенствования системы контроля за соблюдением налогового законодательства эта служба была реорганизована в самостоятельно функционирующую Главную государственную налоговую инспекцию. А ровно 17 лет назад указом общенационального лидера Гейдара Алиева от 11 февраля 2000 года Главная государственная налоговая инспекция была ликвидирована, на ее базе создано Министерство по налогам - орган исполнительной власти, обеспечивающий осуществление единой государственной налоговой политики, своевременное поступление в госбюджет налогов и других обязательных платежей и осуществляющий в этой области государственный контроль.

Чем сильнее экономика, тем больше средств в виде налогов поступает в бюджет страны. Поэтому налоги можно смело назвать зеркалом экономики. Но при обсуждении экономической мощи страны почему-то принято говорить о ее ВВП, бюджете, уровне инфляции и прочих макроэкономических показателях. О налогах же при этом умалчивают, хотя именно они обеспечивают доходы в госбюджет, способствуют росту ВВП, а в конечном итоге, и росту мощи страны. И не может быть такого, чтобы при росте экономики падали сборы налогов. Слишком уж бездарным должно быть это фискальное ведомство, чтобы допустить снижение налогов при растущей экономике. Но этого невозможно сказать о Министерстве по налогам Азербайджана, которое добивается высоких результатов даже при спаде экономики.

Чтобы убедиться в этом, окунемся ненадолго в мир скучных, но убедительных цифр. Вспомним, как уверенно росла экономика страны с начала нулевых годов. Но мало кто помнит, что одновременно росли и налоговые поступления в бюджет страны, причем, буквально на миллиарды манатов в год.

Даже в трудные для мировой экономики 2010-2015 годы налоговые поступления в госбюджет Азербайджана росли. Если в 2010 году этот показатель составил в целом около 4,3 млрд. манатов, то через год он возрос до 5,475 млрд. манатов, а затем превысил и 6 млрд. манатов. Поступления налогов росли и после резкого падения цен на нефть, если в 2013 году они превысили 6,66 млрд. манатов, то в 2014 году было собрано налогов почти на 7,114 млрд. манатов. Даже в 2015 году, когда кризис в Азербайджане принял угрожающий характер, фискальной службе удалось пополнить бюджет на 7,118 млрд. манатов.

Лишь в прошлом году поступления в госбюджет по линии Минналогов незначительно снизились – до 7,015 млрд. манатов. Но это уже вряд ли можно увязать с низкой эффективностью работы министерства. В то время, когда основные макроэкономические показатели снизились на миллиарды манатов, налоговики недобрали всего около сотни миллионов манатов. Но правительство заранее рассчитало, что прошедший год во всех сферах экономики страны будет ознаменован резким спадом и снизило прогноз для министерства, который был выполнен на 100,1%. Причем, 5,4 млрд. манатов, или 77,1% всех поступлений пришлось на долю ненефтяного сектора. В результате налоговые поступления от ненефтяного сектора увеличились в прошлом году на 379,8 млн. манатов, или на 7,6%.

Но дело не только в приведенных цифрах. Коренные реформы, проведенные в налоговой системе никоим образом не сказались на достижениях министерства. Отмена ряда налогов, дифференциация НДС, другие льготы и даже смягчение налоговой политики в сфере торговли поставили Минналогов, казалось бы, в очень сложную ситуацию. Многие даже предрекали, что ведомство не справится с поставленной задачей, хотя министр Фазиль Мамедов с самого начала уверял общественность: поставленная цель будет выполнена.

Не трудно понять, что это удалось достичь ценой слишком высоких усилий, ведь все масштабные реформы приходилось реализовывать по ходу, времени на остановку и раздумья не было. Недаром ведь министру и сегодня приходится чуть ли не каждый день проводить существенные кадровые перемены. И если ранее журналисты называли Минналогов самым прозрачным министерством, то ныне это ведомство без всякого сомнения можно назвать и самым инновационным и эффективным ведомством. И это дает нам право на двойное поздравление всех работников налоговой службы Азербайджана – с профессиональным праздником и высокими достижениями в своей деятельности.