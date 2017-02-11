США решили оказать помощь Северной Корее

Правительство США решило оказать гуманитарную помощь Северной Корее в связи с сентябрьским наводнением 2016 года, жертвами которого стали более 130 человек. Об этом в субботу, 11 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство ЦТАК.

В данный момент между США и Северной Кореей дипломатических отношений нет, все двусторонние вопросы решаются через представительство Швеции в КНДР.

10 февраля президент США Дональд Трамп назвал нейтрализацию ядерной и ракетной угроз со стороны КНДР приоритетной задачей. Он призвал власти Северной Кореи свернуть атомную и ракетную программы и не предпринимать провокационные действия.