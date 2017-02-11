Могерини: «ЕС и США за сохранение санкций против России»

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини после переговоров с представителями администрации президента США сообщила, что по вопросу санкций в отношении России сохраняется единое мнение, они не будут сняты до полного выполнения минских соглашений, сообщает The Wall Street Journal.

«Мы согласились, что санкции будут сохраняться до выполнения "Минска"»,— заявила госпожа Могерини.

Также она сообщила, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон на следующей неделе посетит Бонн для участия во встрече с министрами иностранных дел стран «большой двадцатки». В Госдепе США эту информацию пока не подтвердили.

Напомним, кульминацией последнего европейского турне Барака Обамы стала его встреча в Берлине с лидерами пяти стран ЕС — Германии, Великобритании, Франции, Италии и Испании. По итогам переговоров политики дали понять, что давление на Москву будет продолжаться — вне зависимости от того, какую позицию в итоге займет Дональд Трамп.