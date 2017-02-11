Трамп посоветовал Роухани "быть поосторожнее"

Президент США Дональд Трамп посоветовал президенту Ирана Хасану Роухани "быть поосторожнее", передает РИА Новости.

Журналист пресс-пула Белого дома спросил Трампа, как он относится к заявлению Роухани, что любая страна, которая угрожает Ирану, пожалеет об этом.

"Ему лучше быть поосторожнее", — ответил Трамп.

Отношения США и Ирана с приходом администрации Трампа существенно накалились. Президент США заявлял, в частности, что "не будет так же добр" по отношению к Ирану, как его предшественник Барак Обама.