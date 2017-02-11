США нанесли авиаудар по полевому командиру ИГ

ВВС США нанесли удар по имеющему французское гражданство полевому командиру террористической группировки "Исламское государство" Рашиду Касиму, передает ТАСС со ссылкой на France Presse.

Как заявил официальный представитель Министерства обороны майор Корпуса морской пехоты Эйдриен Рэнкин-Гэллоуэй, информация о ликвидации боевика проверяется.

"В настоящее время мы оцениваем результаты этого авиаудара", - отметил он, пообещав в ближайшее время предоставить больше информации об операции, которая была проведена в течение последних 72 часов в районе Мосула.