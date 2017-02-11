Совет безопасности ООН решительно осудил продолжающиеся боевые столкновения в Южном Судане, в особенности в Экваториальном регионе и регионе Верхний Нил, и призвал все стороны немедленно прекратить насилие.

"Члены Совета безопасности также осудили в самой резкой форме все нападения на гражданских и вновь выразили серьезную обеспокоенность в связи с сообщениями об убийствах жителей и насилии, уничтожении домов и грабежах", — говорится в сообщении Совбеза.

СБ ООН призвал переходное правительство национального единства принять меры, направленные на привлечение к ответственности тех, кто стоит за нападениями. Совбез отмечается глубокую обеспокоенность тем, что более 84 тысяч лиц покинули Южный Судан с начала января.