Вся полиция Москвы ищет пропавшего Идрака Шахбазова

МВД России объявило в Москве розыск пропавшего без вести гражданина Азербайджана Идрака Шахбазова.

«Пропавший Шахбазов Идрак Гюльгусейн оглы, 01.01.1962 г.р., уроженец Республики Азербайджан, который 20.01.2017 уехал на автомобиле КИА-РИО с 3-й Хорошевской улицы и до настоящего времени его местонахождение не известно», - говорится в сообщении МВД России.

В качестве особых примет указывается небольшая выпуклая родинка на левой щеке у носа, на правой руке между большим и указательным пальцами татуировка «АНА». Был одет в куртку черного цвета, джинсы светло-синего цвета, рубашку темно-зеленого цвета, ботинки черного цвета, шапку серого цвета.