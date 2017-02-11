 

Шейдаев ушел к словакам

Автор: Отдел информации 

Азербайджанский нападающий Рамиль Шейдаев, ранее выступавший за санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит", на правах аренды перешел из турецкого "Трабзонспора" в "Жилину", сообщается на официальном сайте словацкой команды.

Срок аренды 20-летнего игрока рассчитан до конца июня 2018 года.

Шейдаев, родившийся в Санкт-Петербурге, является воспитанником "Зенита". Выступал за молодежную и вторую команды "сине-бело-голубых", за основной состав клуба провел 5 матчей. В 2015 году форвард находился в аренде в казанском "Рубине", за татарстанскую команду сыграл только два матча. В 2016 году Шейдаев перешел из "Зенита" в "Трабзонспор", в составе которого принял участие в 3 встречах и забил 1 гол.

Шейдаев прошел юниорскую, юношескую и молодежную сборные России, в 2013 году с российской командой стал чемпионом Европы среди юношей. В 2016 году он получил гражданство Азербайджана и дебютировал за национальную команду этой страны. На данный момент Шейдаев провел 4 игры в футболке сборной Азербайджана.

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