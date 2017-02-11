В Москве и Киеве с нетерпением ждут, что президент США Дональд Трамп определится со своей политикой в отношении конфликта на юго-востоке Украины, Крыма и, соответственно, даст знать, собирается или нет снимать экономические санкции с России.

В течение всей своей избирательной кампании Трамп намекал, что он может признать Крым российским и ослабить или даже полностью снять введенные Западом экономические санкции против России.

Однако только что пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер опроверг слухи о том, что новый президент предполагает сделать это. Так наступит ли оттепель в американо-российских отношениях?

Об "агрессии" ни слова

Как стало известно, во время телефонного разговора между президентами Украины и США Петром Порошенко и Дональдом Трампом, который состоялся в ночь с 4 на 5 февраля, говорилось о необходимости достижения мира в Донбассе. Но по крайней мере Трампом ни слова не было сказано об "агрессии России" и необходимости ужесточить экономические санкции против Москвы, как того добивается Киев. А ведь прежде, во время президентства Обамы, в американо-украинском диалоге без этого не обходилось.

Нельзя не обратить внимание и на то, что к моменту этого телефонного разговора ситуация в Донбассе, прежде всего вокруг города Авдеевка, где в конце января-начале февраля произошла эскалация конфликта, заметно успокоилась.

Тогда, две недели назад, мир заговорил о большом риске размораживания конфликта, возобновлении полномасштабных боев между украинскими вооруженными силами и ополченцами непризнанных республик ДНР и ЛНР и фактической кончине минских договоренностей. Петр Порошенко вынужден был отменить свой визит в Германию.

Путин дал развернутый ответ, почему произошла эта эскалация вокруг Авдеевки. «Первая причина заключается в том, что украинскому руководству сегодня нужны деньги, - заявил он после переговоров в Будапеште с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. - А деньги лучше всего вышибать и из Евросоюза и из отдельных стран Европы, из Соединенных Штатов и из международных финансовых институтов, выставляя себя в качестве жертвы агрессии». Вторая причина, по мнению российского президента, заключается в том, что, отвлекая внимание на Донбасс, власти Украины пытаются бороться с оппозицией. И, наконец, третья причина - Украина поддерживала в США теперь уже отставную «кандидатку» и теперь путем обострения в Донбассе пытается наладить непростые отношения с новой администрацией президента США Дональда Трампа.

Все надежды П.Порошенко теперь связывает с предстоящим своим визитом в Вашингтон (предположительно он состоится весной этого года). Многие эксперты в связи с этим полагают, что обострением конфликта на линии с ДНР и ЛНР Киев в очередной раз подпортил свой имидж в глазах новой американской администрации, которая и без того не была в восторге от украинской стороны.

Возможна подковерная борьба…

Каких же шагов можно ожидать в ближайшее время на украинском направлении от команды Трампа? Этот вопрос я задал известному в США политологу, директору Российского направления престижного American Enterprise Institute Леону Арону.

«Трамп только начинает свою игру в большой политике, - говорит он. - Новый президент пока не высказывался исчерпывающе по теме минских договоренностей, которые являются условием отмены санкций. Однако сейчас у него сложилась достаточно сильная команда в сфере национальной безопасности. И напролом он не пойдет. Он не скажет: "Пусть Крым остается российским" или "Мне безразлична судьба Донбасса". Не будем забывать о серьезном сопротивлении Конгресса, которое будет не просто преодолеть даже такому волевом президенту, как Трамп. В его пользу говорят решительные действия после инаугурации по строительству стены на границе с Мексикой, введение обещанных ограничений на въезд в страну иммигрантов и улучшение климата в отношениях с Россией. Все это был поддержано Америкой. Российское направление его политики - нечто иное. И мне кажется, Трамп не станет с открытым забралом воевать с Конгрессом из-за Путина. Скорее, это будет некая подковерная борьба, поиски неких компромиссов”.

О подковерном маневрировании, в частности, свидетельствуют и сообщения в американских СМИ о встрече и нескольких телефонных разговорах помощника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна и российского посла в США Сергея Кисляка, которые состоялись еще до инаугурации Трампа. Ряд американских политиков предположили, что Флинн и Кисляк могли обсуждать злополучные санкции. Американская контрразведка провела расследование контактов между советником по национальной безопасности президента и представителями России, сообщает газета The Wall Street Journal.

С подозрениями о том, что Трамп готовится пересмотреть позицию Белого дома в отношении российской "агрессии" против Украины высказала и The New York Times. Президент США Дональд Трамп сомневается в том, что Москва действительно поддерживает пророссийских боевиков на востоке Украины. Об этом пишет газета, цитируя слова Трампа о том, что якобы "никто не может сказать точно, с кем воюет украинская армия". По мнению газеты, тем самым Трамп фактически становится на сторону президента России Владимира Путина.

А что думают в Москве по поводу возможной украинской стратегии Трампа? "Едва ли Украина станет одним из основных внешнеполитических приоритетов администрации Дональда Трампа,- считает директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. - Во-первых, у Трампа есть другие, более важные приоритеты – защита американского бизнеса от иностранных конкурентов, противостояние с Китаем, борьба с международным терроризмом и прочее. Во-вторых, Трамп рассматривает ситуацию вокруг Украины как преимущественно европейскую проблему, которой и должны заниматься преимущественно европейские лидеры. В-третьих, в ходе избирательной кампании украинский политический истеблишмент практически единодушно поддерживал Хиллари Клинтон, а новый американский президент не из тех, кто легко забывает прошлое".

Из этого, по мнению большинства российских экспертов, вытекает следующее. Белый дом не станет существенно увеличивать экономическую помощь Киеву. Команда Трампа не станет поддерживать широко анонсированное Порошенко стремление украинцев вступить в НАТО. Вашингтон вряд ли начнет поставлять Киеву летальное оружие, которое может стать мощным катализатором эскалации конфликта.

Итак, формат Путин - Трамп

В Москве понимают, что в отношении Трампа при всех случаях будет значительная доля прагматических интересов и политической целесообразности. Повестка дня переговоров США и России не определена. О чем смогут договориться Трамп с Путиным? Кремль вряд ли поддержит усилия Америки по ограничению экспансионизма Китая. Также сомнительно, что Путин резко поменяет свою стратегию в Сирии. Белый дом в замешательстве: четкая стратегия по отношению к России пока не выстраивается.

Возможна пакетная договоренность Путина и Трампа. По мнению российского лидера, Вашингтон, во-первых, не должен стимулировать "украинских безответственных политиков" ни деньгами (все равно все украдут), ни оружием; во-вторых, было бы хорошо, если бы США признали конфликт на Донбассе "внутриукраинским" (как это представляет Путин), с тем чтобы Америка и Россия оставались в стороне, будучи гарантами достижения мирной договоренности.

Полный рукав козырей

В Западной Европе у Путина значительно больше козырей, чем у Порошенко. Многие страны в той или иной степени выражают недовольство сохраняющимися санкциями против России, от которых страдают они сами. В Германии набирают силу правые силы, противостоящие Ангеле Меркель, которая сейчас является одним из главных противников российского президента. Во Франции, где как и в Германии в этом году пройдут выборы, все ключевые кандидаты в президенты - Эммануэль Макрон, Франсуа Фийон и Марин Ле Пен в той или иной степени призывают к пересмотру санкционного режима против Москвы.

Короче, время работает на Путина. В отличие от Порошенко ему не нужно преодолевать сопротивление враждебных групп внутри политической элиты. В общении с лидером супердержавы у него больше пространства для маневра. Складывается впечатление, что риск открытой конфронтации с Америкой в случае, если что-то пойдет не так, как было задумано в формате Трамп - Путин на ближайшее время минимизирован.