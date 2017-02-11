 

Спецоперация в Казахстане: убиты боевики

 

В ходе специальных операций в Алма-Ате и Алма-Атинской области нейтрализованы радикальные группы, передает РИА Новости с ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности Казахстана.

"Комитетом национальной безопасности совместно с органами внутренних дел в период с 13 по 24 января в городе Алма-Ата и близлежащих районах Алма-Атинской области проведена серия специальных операций. Нейтрализована деятельность 2 радикальных групп, а также 6 отдельных лиц из числа приверженцев религиозно-экстремистской идеологии", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, "всего по обвинению в причастности к пропаганде терроризма, подготовке к участию в террористической деятельности, разжиганию религиозной вражды и незаконному хранению оружия арестовано 15 человек".

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