 

Синоптики ожидают снег в Баку

 

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра. Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 12 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, возможен снег. Ветер северный.

Ночью температура воздуха составит 0-2 градуса мороза, днем 1-4 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 0-2 градуса мороза, днем 2-4 градуса тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы – 773 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 80-90%.

В районах Азербайджана временами осадки, возможен снег. Местами ожидаются интенсивные осадки и туман. Будет преобладать западный ветер. Ночью температура воздуха составит 0-5 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла, в горах ночью ожидается 5-10, днем 0-5 градусов мороза. В горных и предгорных районах на дорогах возможна гололедица.

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