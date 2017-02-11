Новруз Мамедов: «Дело Лашина не может нанести вред отношениям между Баку и Москвой»

Дело блогера Александра Лапшина, который был экстрадирован из Минска в Баку, не может нанести удар по отношениям нашей страны с Россией. Об этом заявил замглавы Администрации президента Азербайджана, заведующий отделом внешних отношений Новруз Мамедов, передает АПА.

«Нанести удар по отношениям между двумя этими странами невозможно. Карабах — территория Азербайджана. Лица, желающие поехать на эти земли, должны получить согласие Азербайджана. Отсутствие нашего разрешение является нарушением международных правовых норм», — сказал Мамедов.

Н.Мамедов также отметил, что дело Лапшина — вопрос права, который не стоит политизировать.