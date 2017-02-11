 

Премьер Ирака рассказал о разговоре с Трампом

 

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Ирак не будет принимать участия в каких-либо региональных или международных конфликтах, передает Reuters.

«Ирак стремится к сохранению своих национальных интересов и не желает становиться частью каких-либо региональных или международных конфликтов, что может привести к катастрофам в регионе и в самом Ираке», — сказал он.

Как отметили в Белом доме, в ходе своего первого разговора двое лидеров обсудили угрозу, которую представляет собой Иран для всего региона. В официальном сообщении администрации Ирака не конкретизируется данная тема разговора.

336 просмотров


Старости
Арабских браконьеров депортировали из Азербайджана
Арабских браконьеров депортировали из Азербайджана
Наша погода
Сегодня 3° / 0°
12 Фев 4° / 1°
13 Фев 4° / 1°
14 Фев 4° / 1°

Наши деньги
1 USD   =   1.7301 AZN
1 EUR   =   1.8445 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN


Новостная лента

Закир Гасанов приказал командирам не спускать глаз с противника
Оказывается, Армения России не нужна Языком цифр
В Бакинском аэропорту поймали карманника
Премьер Ирака рассказал о разговоре с Трампом
Новруз Мамедов: «Дело Лашина не может нанести вред отношениям между Баку и Москвой»
Генштаб Турции сообщил о ликвидации 43 террористов в Сирии
Чайхану в Худате превратили в казино фото
Синоптики ожидают снег в Баку
Порошенко заявил об успешном испытании новой украинской ракеты видео
Спецоперация в Казахстане: убиты боевики
Время работает на Путина наша аналитика
Шейдаев ушел к словакам
Вся полиция Москвы ищет пропавшего Идрака Шахбазова
На пляже в Англии нашли 360 килограммов кокаина видео
В Индии построили самый высокий в мире замок из песка видео
В Баку ребенок умер после падения с 8-го этажа
ВС Армении продолжают обстрел позиций Азербайджана
Дороги в районах замело видео
Азербайджанцы изымают свои доллары из банков
Боевые столкновения в Южном Судане
США нанесли авиаудар по полевому командиру ИГ
Трамп посоветовал Роухани "быть поосторожнее"
Могерини: «ЕС и США за сохранение санкций против России»
США решили оказать помощь Северной Корее
Землетрясение на Филиппинах есть жертвы