Премьер Ирака рассказал о разговоре с Трампом

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Ирак не будет принимать участия в каких-либо региональных или международных конфликтах, передает Reuters.

«Ирак стремится к сохранению своих национальных интересов и не желает становиться частью каких-либо региональных или международных конфликтов, что может привести к катастрофам в регионе и в самом Ираке», — сказал он.

Как отметили в Белом доме, в ходе своего первого разговора двое лидеров обсудили угрозу, которую представляет собой Иран для всего региона. В официальном сообщении администрации Ирака не конкретизируется данная тема разговора.