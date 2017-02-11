С приближением выборов в Национальное собрание Армении, которые пройдут уже в апреле, все активнее разыгрывается «российская карта». Кто, как, и почему относится к северному соседу. Эти вопросы в Армении - одни из главных. А ведь ответ прост, если ознакомиться с экономическими показателями (к ним мы еще вернемся).

Ясно, что политические маркеры «свой – чужой» вынуждают любую страну определиться с выбором. И, как говорит эксперт Армянского института по международным вопросам и вопросам безопасности Геворг Меликян, Россия хочет, чтобы внешняя политика Армении была бы от нее в еще большей зависимости.

«России на самом деле хотелось бы, чтобы Армения сменила своей внешнеполитический курс, отдав предпочтение более «российскоцентристской» политике», - заявил Геворг Меликян изданию «Терт», касаясь заявления посла России в Ереване Ивана Волынкина, который сказал, что «Россия не ждет радикальной смены внешнеполитического курса Армении после выборов в Национальное собрание в апреле, несмотря на переход страны к парламентской модели правления».

«Думаю, что посол РФ подчеркнул тот факт, что в Армении не произойдет смены внешнеполитического курса, поскольку, по его мнению, избранное «устойчивое большинство» сохранит статус-кво. Тогда как Россия заинтересована в том, чтобы в Армении изменился этот статус-кво. Россия хочет, чтобы Армения стала более пророссийской и чтобы зависимость Армении от России выросла бы настолько, что даже при всем желании у Армении не было варианта, альтернативы осуществить изменения», - сказал Геворг Меликян.

А вот теперь что касается экономических показателей. Согласно сообщению «Союза информированных граждан Армении», правительство этой страны набрало огромные долги. По данным на 31 декабря 2016 года, госдолг Армении составил 5,93 млрд долларов. Что интересно, доля кредитов от иностранных государств в структуре внешнего долга Армении к концу 2016 года составила 15%. И самым крупным государством-кредитором для Армении является Япония, на долю которой приходится 7,1% внешнего долга страны.

Другими крупными странами-кредиторами являются Германия (3%), Франция (2,4%), Российская Федерация (1,5%), а также США (0,6%).

Цифры весьма и весьма интересные. Вроде бы Россия – основной партнер Армении, однако РФ одолжила этой стране меньше, чем Япония, Германия и Франция. Но чуть больше, чем США.

Возможно, Москве и не нужно одалживать деньги Еревану, ведь там практически полный взаиморасчет: «Мы вам деньги, вы нам имущество». И если Россия скупила Армению, то зачем ей еще давать денег в долг?

Между тем, согласно Международному валютному фонду, наиболее важным показателем для оценки опасности внешнего долга является соотношение долга к объему экспорта, так как валютные средства для обслуживания госдолга можно получить путем экспорта. А по этому показателю внешний долг Армении давно превысил порог устойчивости: в 2016 году соотношение внешнего долга к экспорту составило 295% по сравнению с допустимыми 200%.